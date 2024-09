Semana começa com 57 vagas divulgas pelo NAT; veja quais os cargos

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga 57 oportunidades para o mercado de trabalho disponíveis nesta segunda-feira, 2. Entre elas, destacam-se 15 vagas para operador comercial e mais 11 para operador de caixa.

Quem está em busca de recolocação, deve se cadastrar ou atualizar cadastro existente no NAT, levando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas para jovem aprendiz, de acordo com a Lei da Aprendizagem. A Seteem/NAT está localizada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações via WhatsApp 79 99198-0027; no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se; e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas de hoje:

15 vagas para operador comercial

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

11 vagas para operador de caixa

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

1 vaga para serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

1 vaga para conferente

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

3 vagas para fiscal de loja

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

2 vagas para líder de atendimento

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

1 vaga para líder de estoque

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

1 vaga para coordenador de loja

Requisitos: ensino superior cursando e experiência na função (comprovada em CTPS);

1 vaga para gerente auxiliar

Requisitos: ensino superior cursando e experiência na função (comprovada em CTPS);

3 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função;

2 vagas para serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função;

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função;

1 vaga para serviços gerais

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS);

5 vagas para jovem aprendiz

Requisitos: estudantes com idade entre 15 e 20 anos, cursando entre o 9°ano do ensino fundamental ou ensino médio no turno vespertino ou noturno. Serão emitidos apenas 10 encaminhamentos;

2 vagas para ajudante de cozinha

Sem requisitos;

1 vaga para confeiteiro

Requisitos: experiência comprovada em CTPS, ensino médio completo;

1 vagas para soldador TIG

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, habilitação B;

1 vagas para serralheiro II

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, habilitação B;

Vagas para vendedor de estruturas metálicas

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, habilitação B;

Vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, experiência com negociação, atendimento ao público, pacote office, veículo próprio, habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens intermunicipais;

1 vagas para orçamentista

Requisitos: curso técnico em edificações e seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS).