Semana começa com 65 novas vagas de trabalho; confira quais áreas

Nesta segunda-feira (02), 65 novas vagas para o mercado de trabalho foram intermediadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Colocações para pedreiro, pintor, eletricista e profissionais de manutenção predial estão entre os destaques.

Além destes, há também treze vagas afirmativas para mulheres. Candidatas e candidatos interessados devem se cadastrar ou atualizar seus dados no NAT, levando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O órgão está localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju. O NAT atende o público de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp pelo número (79) 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se; e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

3 vagas para pedreiro

Requisitos: experiência na função, habilitação categoria B e disponibilidade para viagens intermunicipais.

3 vagas para pintor

Requisitos: experiência na função, habilitação categoria B e disponibilidade para viagens intermunicipais.

4 vagas para pintor

Requisitos: experiência na função e curso NR-35.

2 vagas para ajudante de pintor

Requisitos: experiência na função.

3 vagas para eletricista

Requisitos: experiência na função, habilitação categoria B e disponibilidade para viagens intermunicipais.

3 vagas para oficial de manutenção predial

Requisitos: experiência na função, habilitação categoria B e disponibilidade para viagens intermunicipais.

3 vagas para auxiliar de manutenção predial

Sem pré-requisitos.

2 vagas para vendedor de porta a porta

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função e habilitação categoria AB.

2 vagas para serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

2 vagas para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

3 vagas para auxiliar administrativo

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

5 vagas para auxiliar de refrigeração

Requisitos: curso técnico na área, com ou sem experiência e habilitação categoria AB.

8 vagas para porteiro

Requisitos: curso de vigilância ou experiência na função mínima de 6 meses na função.

1 vaga para pizzaiolo

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para ajudante de pizzaiolo

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para auxiliar de serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para atendente de restaurante/delivery

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função.

1 vaga para operador de caixa

Requisitos: médio completo, experiência mínima de 6 meses na função e experiência com pacote office.

1 vaga para ajudante de cozinha

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função e curso de ajudante de cozinha.

1 vaga para cozinheiro

Requisitos: fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função e curso na área.

2 vagas para costureiro (a)

Requisitos: ensino fundamental completo, habilidade em costura reta e conhecimento intermediário em costura industrial (máquina).

Vagas afirmativas para mulheres

10 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

1 vaga para auxiliar administrativo

Requisitos: experiência na função de 6 meses (comprovada em CTPS), ensino médio completo e conhecimento com pacote office.

2 vagas para serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.