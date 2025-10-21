Semana da Sergipanidade celebra cultura, história gastronomia

A capital sergipana será novamente palco da Semana da Sergipanidade, que em 2025 chega à sua terceira e maior edição, de 24 de outubro a 2 de novembro, ocupando a Praça Fausto Cardoso como um grande centro cultural a céu aberto. O evento, que já entrou para o calendário das grandes celebrações de Sergipe, reúne manifestações populares, música, dança, gastronomia, artesanato, turismo, memória afetiva e identitária, valorizando o que há de mais genuíno no estado.
A Semana da Sergipanidade celebra a cultura e o orgulho de ser sergipano.
Com o objetivo de fortalecer a identidade cultural sergipana, resgatar tradições, estimular a economia criativa e despertar o orgulho pelo território, a Semana da Sergipanidade promove atividades formativas, apresentações artísticas, expressões populares, cultura alimentar e experiências que aproximam o público da história e dos símbolos culturais do estado. A iniciativa também cumpre papel social relevante, ao gerar renda, divulgar talentos locais e impulsionar o turismo interno, fazendo com que o sergipano redescubra o próprio estado.
“A Semana da Sergipanidade já se tornou o evento que mais movimenta a gastronomia sergipana, porque exalta nossa identidade, nossos sabores e nossas raízes. Celebrar Sergipe é despertar no sergipano o orgulho de sua história, seu território e sua força cultural. Quando nossa gente reconhece o que é seu, ela passa a valorizar, consumir e conhecer mais o próprio estado, e isso transforma, integra e desenvolve”, afirma Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.
A edição 2025 contará com a participação dos municípios Barra dos Coqueiros, Propriá, Laranjeiras, Estância, Divina Pastora, São Cristóvão, Pacatuba, Cedro de São João, Santana do São Francisco, Boquim, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Lagarto e Itaporanga D’Ajuda, que trazem seus artistas, tradições, símbolos e expressões culturais, reforçando a diversidade do território sergipano.
A Semana da Sergipanidade é uma realização do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, através do Conselho Empresarial de Turismo – Cetur, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, Governo do Estado de Sergipe e Ministério da Cultura, prefeituras dos municípios participantes. Com apoio da Abrasel, Energisa e Funcap, e conta com o patrocínio da Eneva e do Banco do Nordeste — Governo do Brasil.
Realizadores, apoiadores e patrocinadores da Semana da Sergipanidade 2025.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA – 24/10 A 02/11
24/10 – Sexta-feira
15h – João Araújo
17h – Desfile de Moda
18h30 – Abertura Solene
19h – Chico Queiroga
20h30 – Pedro Lua
25/10 – Sábado
15h – Espetáculo Infantil As Histórias da Lua
16h – O Palhaço Mágico – Magiclown
17h – Banda Infantil Sol Kids
18h – Cortejo Bom Jesus dos Navegantes – Propriá
18h30 – Samba de Pareia – Laranjeiras
19h – Repente – Estância
19h30 – Batucada – Estância
20h – Trio Pé de Serra – Estância
21h às 22h – Barco de Fogo e Espadas – Estância
26/10 – Domingo
16h – As Lavadeiras – Propriá
16h30 – Pestinha do Acordeon
17h30 – Samba de Roda – Divina Pastora
18h – Maculelê – Divina Pastora
18h30 – Capoeira – Divina Pastora
19h – Chegando Mirim – Divina Pastora
19h30 – Dudu do Acordeon
20h30 – Flor de Liz
27/10 – Segunda-feira
14h30 – Aulão de Dança
15h – Heitor Mendonça
16h – Dança Sesc – Elaine Barros
16h30 – Dança Sesc – Rita Basílio
17h30 – Banda Jovem Sesc
19h – As Histórias da Lua
20h – Chiquinho do Além-Mar
28/10 – Terça-feira
15h – Cortejo Caceteiras – São Cristóvão
16h – Coral Sesc Nova Vida
17h – Aula de Ritmos Sesc
18h – Sesc Juventudes
18h30 – Maíra Carvalho
19h – Bibi Circo Show
20h30 – Joba Alves – São Cristóvão
29/10 – Quarta-feira
14h – Dança Sesc Nova Vida
15h – Samba de Coco
16h – Alex Sant’Anna
17h – Quadrilha Flor de Menina – Pacatuba
18h – Herança do Cangaço – Cedro de São João
18h30 – Léo Fascínio
20h – Fabinho e Forrozão Carro de Boi – Pacatuba
30/10 – Quinta-feira
14h às 22h – Final do Sescanção
31/10 – Sexta-feira
14h30 – JNYgle
15h – Ybine Dias Cruviana
15h30 – Natália Cruz Alves
16h – Oficina de Jarros – Santana do São Francisco
16h30 – Oficina de Modelagem – Santana do São Francisco
17h – Oficina de Pintura – Santana do São Francisco
17h30 – Oficina de Artesanato – Santana do São Francisco
18h – Gastronomia – Santana do São Francisco
18h30 – Quadrilha Remelexo – Santana do São Francisco
19h – Rosângela Capricho – Santana do São Francisco
20h – Robert Moraes – Santana do São Francisco
21h – Mido Santana – Santana do São Francisco
01/11 – Sábado
16h30 – Maria Tambô – Funcap
17h – Gaúcho do Acordeon – Propriá
18h – Maculelê – Boquim
18h30 – Reisado das Idosas – Funcap
19h – São Gonçalo do Almirante – Laranjeiras
19h30 – Pifanos N. Sra. D’Ajuda – Itaporanga
20h – Reisado Filhos de Maria – Itaporanga
20h30– Branquinho do Acordeon
02/11 – Domingo
16h – Parafusos – Funcap
16h30 – Cacumbi Mestre Batinga – Funcap
17h – Baque Mulher – Funcap
17h30 às 21h – Quadrilha Pioneiros da Roça
18h30 – Quadrilha Unidos em Asa Branca
19h30 – Quadrilha Século XX
20h30 – Sena in Cantoria
Texto e foto ascom Fecomércio