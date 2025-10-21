Semana da Sergipanidade celebra cultura, história gastronomia

A capital sergipana será novamente palco da Semana da Sergipanidade, que em 2025 chega à sua terceira e maior edição, de 24 de outubro a 2 de novembro, ocupando a Praça Fausto Cardoso como um grande centro cultural a céu aberto. O evento, que já entrou para o calendário das grandes celebrações de Sergipe, reúne manifestações populares, música, dança, gastronomia, artesanato, turismo, memória afetiva e identitária, valorizando o que há de mais genuíno no estado.

A Semana da Sergipanidade celebra a cultura e o orgulho de ser sergipano.

Com o objetivo de fortalecer a identidade cultural sergipana, resgatar tradições, estimular a economia criativa e despertar o orgulho pelo território, a Semana da Sergipanidade promove atividades formativas, apresentações artísticas, expressões populares, cultura alimentar e experiências que aproximam o público da história e dos símbolos culturais do estado. A iniciativa também cumpre papel social relevante, ao gerar renda, divulgar talentos locais e impulsionar o turismo interno, fazendo com que o sergipano redescubra o próprio estado.

“A Semana da Sergipanidade já se tornou o evento que mais movimenta a gastronomia sergipana, porque exalta nossa identidade, nossos sabores e nossas raízes. Celebrar Sergipe é despertar no sergipano o orgulho de sua história, seu território e sua força cultural. Quando nossa gente reconhece o que é seu, ela passa a valorizar, consumir e conhecer mais o próprio estado, e isso transforma, integra e desenvolve”, afirma Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

A edição 2025 contará com a participação dos municípios Barra dos Coqueiros, Propriá, Laranjeiras, Estância, Divina Pastora, São Cristóvão, Pacatuba, Cedro de São João, Santana do São Francisco, Boquim, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Lagarto e Itaporanga D’Ajuda, que trazem seus artistas, tradições, símbolos e expressões culturais, reforçando a diversidade do território sergipano.

A Semana da Sergipanidade é uma realização do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, através do Conselho Empresarial de Turismo – Cetur, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, Governo do Estado de Sergipe e Ministério da Cultura, prefeituras dos municípios participantes. Com apoio da Abrasel, Energisa e Funcap, e conta com o patrocínio da Eneva e do Banco do Nordeste — Governo do Brasil.

Realizadores, apoiadores e patrocinadores da Semana da Sergipanidade 2025.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA – 24/10 A 02/11

24/10 – Sexta-feira

15h – João Araújo

17h – Desfile de Moda

18h30 – Abertura Solene

19h – Chico Queiroga

20h30 – Pedro Lua

25/10 – Sábado

15h – Espetáculo Infantil As Histórias da Lua

16h – O Palhaço Mágico – Magiclown

17h – Banda Infantil Sol Kids

18h – Cortejo Bom Jesus dos Navegantes – Propriá

18h30 – Samba de Pareia – Laranjeiras

19h – Repente – Estância

19h30 – Batucada – Estância

20h – Trio Pé de Serra – Estância

21h às 22h – Barco de Fogo e Espadas – Estância

26/10 – Domingo

16h – As Lavadeiras – Propriá

16h30 – Pestinha do Acordeon

17h30 – Samba de Roda – Divina Pastora

18h – Maculelê – Divina Pastora

18h30 – Capoeira – Divina Pastora

19h – Chegando Mirim – Divina Pastora

19h30 – Dudu do Acordeon

20h30 – Flor de Liz

27/10 – Segunda-feira

14h30 – Aulão de Dança

15h – Heitor Mendonça

16h – Dança Sesc – Elaine Barros

16h30 – Dança Sesc – Rita Basílio

17h30 – Banda Jovem Sesc

19h – As Histórias da Lua

20h – Chiquinho do Além-Mar

28/10 – Terça-feira

15h – Cortejo Caceteiras – São Cristóvão

16h – Coral Sesc Nova Vida

17h – Aula de Ritmos Sesc

18h – Sesc Juventudes

18h30 – Maíra Carvalho

19h – Bibi Circo Show

20h30 – Joba Alves – São Cristóvão

29/10 – Quarta-feira

14h – Dança Sesc Nova Vida

15h – Samba de Coco

16h – Alex Sant’Anna

17h – Quadrilha Flor de Menina – Pacatuba

18h – Herança do Cangaço – Cedro de São João

18h30 – Léo Fascínio

20h – Fabinho e Forrozão Carro de Boi – Pacatuba

30/10 – Quinta-feira

14h às 22h – Final do Sescanção

31/10 – Sexta-feira

14h30 – JNYgle

15h – Ybine Dias Cruviana

15h30 – Natália Cruz Alves

16h – Oficina de Jarros – Santana do São Francisco

16h30 – Oficina de Modelagem – Santana do São Francisco

17h – Oficina de Pintura – Santana do São Francisco

17h30 – Oficina de Artesanato – Santana do São Francisco

18h – Gastronomia – Santana do São Francisco

18h30 – Quadrilha Remelexo – Santana do São Francisco

19h – Rosângela Capricho – Santana do São Francisco

20h – Robert Moraes – Santana do São Francisco

21h – Mido Santana – Santana do São Francisco

01/11 – Sábado

16h30 – Maria Tambô – Funcap

17h – Gaúcho do Acordeon – Propriá

18h – Maculelê – Boquim

18h30 – Reisado das Idosas – Funcap

19h – São Gonçalo do Almirante – Laranjeiras

19h30 – Pifanos N. Sra. D’Ajuda – Itaporanga

20h – Reisado Filhos de Maria – Itaporanga

20h30– Branquinho do Acordeon

02/11 – Domingo

16h – Parafusos – Funcap

16h30 – Cacumbi Mestre Batinga – Funcap

17h – Baque Mulher – Funcap

17h30 às 21h – Quadrilha Pioneiros da Roça

18h30 – Quadrilha Unidos em Asa Branca

19h30 – Quadrilha Século XX

20h30 – Sena in Cantoria

