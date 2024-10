Sergipanidade: Cine Sesc celebra a identidade sergipana

Durante a Semana da Sergipanidade, o cinema, conhecido como a sétima arte, também se destacou como um poderoso meio de reflexão e preservação da cultura local. No coração das celebrações, na Praça Fausto Cardoso, está instalada a unidade Cine Sesc, que levou alunos do projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesc Socorro, para viverem uma experiência única para os alunos ao exibir um filme que retrata aspectos culturais e históricos de Sergipe, conectando-os de forma sensível e envolvente à identidade do estado através de filmes.

Na exibição ao ar livre, as luzes se direcionaram para a tela e o som tomou conta do espaço, criando aquela atmosfera de expectativa. Mais do que entretenimento, o cinema tem o poder de tocar o coração e despertar a consciência, e é exatamente isso que o Cine Sesc busca ao fazer parte da programação da Semana da Sergipanidade. Para os alunos do EJA, muitos dos quais retornaram aos estudos após longos períodos fora das salas de aula, a sessão de cinema foi mais que uma pausa na rotina: foi uma oportunidade de revisitar a história e cultura do povo sergipano através de uma nova perspectiva, com a exibição dos filmes no ambiente projetado para celebrar a nobreza de ser sergipano.

A Semana da Sergipanidade é uma realização conjunta do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o patrocínio da Eneva e apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Seteem), Energisa, Unoun Internet e Banco do Nordeste, através da Lei Paulo Gustavo.

O cinema, como forma de arte, vai além de apenas contar histórias. Ele traz em si um potencial educativo imenso, permitindo que o espectador compreenda realidades diferentes, questione o passado e reflita sobre o presente. Nesta apresentação, dedicada especialmente aos alunos do EJA Sesc Socorro, foi possível observar uma integração entre a arte e a educação, uma verdadeira mise-en-scène que transformou a praça em um local que honraria os Lumiére. O aluno do ensino de Jovens e Adultos do Sesc, Antony Oliveira, falou sobre a experiência vivida.

“Essa experiência com o Cine Sesc está sendo bem transformadora. Todas as vezes que eu participo de alguma coisa nova para nós aqui, é como se abrisse uma porta. E essa porta sempre se torna mágica, porque a gente percebe em nós mesmos a ideia de que vamos produzir algo mais, a gente não é só isso. Aí sempre tem alguma forma nova de nos descobrirmos. E assim programar novas ideias para o futuro. Acho que é mágico tudo o que está acontecendo para nós”, afirma Oliveira.

O Cine Sesc tem desempenhado um papel fundamental na formação cultural de Sergipe, ao trazer filmes que, muitas vezes, não chegam às grandes salas de cinema. Dentro da programação da Semana da Sergipanidade, o espaço ofereceu mais do que entretenimento. Ele possibilitou o encontro de gerações e promoveu um ambiente de discussão e aprendizado, integrando cultura e educação em uma experiência coletiva transformadora. As exibições contemplam filmes infantis, para atender as crianças com mais um local de diversão no evento.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto: Marcio Rocha.