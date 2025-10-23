Semana da Sergipanidade começa nesta sexta-feira; confira a programação

A programação da Semana da Sergipanidade terá início nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, e segue até o dia 2 de novembro, na Praça Fausto Cardoso. O evento, que já entrou para o calendário de grandes celebrações de Sergipe, reúne manifestações populares, música, dança, gastronomia, artesanato, turismo, memória afetiva e identitária, valorizando o que há de mais genuíno no Estado.

A Semana da Sergipanidade recebe o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), sendo uma realização do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e Conselho Empresarial de Turismo (Cetur). A iniciativa também cumpre papel social relevante, ao gerar renda, divulgar talentos locais e impulsionar o turismo interno, fazendo com que o sergipano redescubra o próprio estado.

Confira abaixo a programação completa:

Abertura – Noite de Aracaju

A abertura da Semana da Sergipanidade acontece na sexta-feira, 24 de outubro, com a Noite de Aracaju, a partir das 18h30, na Praça Fausto Cardoso. A programação terá início com a cerimônia solene e segue com os shows de Chiko Queiroga, às 19h, e Pedro Lua, às 20h30, em uma celebração que promete emocionar o público com música e identidade. Unindo tradição e contemporaneidade, os artistas representam diferentes tempos e sonoridades da capital, em uma noite que exalta o talento aracajuano e o orgulho de ser sergipano.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA – 24/10 a 02/11

24/10 – Sexta-feira (Abertura – Noite de Aracaju)

15h – João Araújo

17h – Desfile de Moda

18h30 – Abertura Solene

19h – Chiko Queiroga

20h30 – Pedro Lua

25/10 – Sábado

15h – Espetáculo Infantil As Histórias da Lua

16h – O Palhaço Mágico – Magiclown

17h – Banda Infantil Sol Kids

18h – Cortejo Bom Jesus dos Navegantes – Propriá

18h30 – Samba de Pareia – Laranjeiras

19h – Repente – Estância

19h30 – Batucada – Estância

20h – Trio Pé de Serra – Estância

21h às 22h – Barco de Fogo e Espadas – Estância

26/10 – Domingo

16h – As Lavadeiras – Propriá

16h30 – Pestinha do Acordeon

17h30 – Samba de Roda – Divina Pastora

18h – Maculelê – Divina Pastora

18h30 – Capoeira – Divina Pastora

19h – Chegando Mirim – Divina Pastora

19h30 – Dudu do Acordeon

20h30 – Flor de Liz

27/10 – Segunda-feira

14h30 – Aulão de Dança

15h – Heitor Mendonça

16h – Dança Sesc – Elaine Barros

16h30 – Dança Sesc – Rita Basílio

17h30 – Banda Jovem Sesc

19h – As Histórias da Lua

20h – Chiquinho do Além-Mar

28/10 – Terça-feira

15h – Cortejo Caceteiras – São Cristóvão

16h – Coral Sesc Nova Vida

17h – Aula de Ritmos Sesc

18h – Sesc Juventudes

18h30 – Maíra Carvalho

19h – Bibi Circo Show

20h30 – Joba Alves – São Cristóvão

29/10 – Quarta-feira

14h – Dança Sesc Nova Vida

15h – Samba de Coco

16h – Alex Sant’Anna

17h – Quadrilha Flor de Menina – Pacatuba

18h – Herança do Cangaço – Cedro de São João

18h30 – Léo Fascínio

20h – Fabinho e Forrozão Carro de Boi – Pacatuba

30/10 – Quinta-feira

14h às 22h – Final do Sescanção

31/10 – Sexta-feira

14h30 – JNYgle

15h – Ybine Dias Cruviana

15h30 – Natália Cruz Alves

16h – Oficina de Jarros – Santana do São Francisco

16h30 – Oficina de Modelagem – Santana do São Francisco

17h – Oficina de Pintura – Santana do São Francisco

17h30 – Oficina de Artesanato – Santana do São Francisco

18h – Gastronomia – Santana do São Francisco

18h30 – Quadrilha Remelexo – Santana do São Francisco

19h – Rosângela Capricho – Santana do São Francisco

20h – Robert Moraes – Santana do São Francisco

21h – Mido Santana – Santana do São Francisco

01/11 – Sábado

16h30 – Maria Tambô – Funcap

17h – Gaúcho do Acordeon – Propriá

18h – Maculelê – Boquim

18h30 – Reisado das Idosas – Funcap

19h – São Gonçalo do Almirante – Laranjeiras

19h30 – Pifanos N. Sra. D’Ajuda – Itaporanga

20h – Reisado Filhos de Maria – Itaporanga

20h30- Branquinho do Acordeon

02/11 – Domingo

16h – Parafusos – Funcap

16h30 – Cacumbi Mestre Batinga – Funcap

17h – Baque Mulher – Funcap

17h30 às 21h – Quadrilha Pioneiros da Roça

18h30 – Quadrilha Unidos em Asa Branca

19h30 – Quadrilha Século XX

20h30 – Sena in Cantoria

