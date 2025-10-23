Semana da Sergipanidade começa nesta sexta-feira; confira a programação

A programação da Semana da Sergipanidade terá início nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, e segue até o dia 2 de novembro, na Praça Fausto Cardoso. O evento, que já entrou para o calendário de grandes celebrações de Sergipe, reúne manifestações populares, música, dança, gastronomia, artesanato, turismo, memória afetiva e identitária, valorizando o que há de mais genuíno no Estado.
A Semana da Sergipanidade recebe o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), sendo uma realização do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e Conselho Empresarial de Turismo (Cetur). A iniciativa também cumpre papel social relevante, ao gerar renda, divulgar talentos locais e impulsionar o turismo interno, fazendo com que o sergipano redescubra o próprio estado.
Confira abaixo a programação completa:
Abertura – Noite de Aracaju
A abertura da Semana da Sergipanidade acontece na sexta-feira, 24 de outubro, com a Noite de Aracaju, a partir das 18h30, na Praça Fausto Cardoso. A programação terá início com a cerimônia solene e segue com os shows de Chiko Queiroga, às 19h, e Pedro Lua, às 20h30, em uma celebração que promete emocionar o público com música e identidade. Unindo tradição e contemporaneidade, os artistas representam diferentes tempos e sonoridades da capital, em uma noite que exalta o talento aracajuano e o orgulho de ser sergipano.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA – 24/10 a 02/11
24/10 – Sexta-feira (Abertura – Noite de Aracaju)
15h – João Araújo
17h – Desfile de Moda
18h30 – Abertura Solene
19h – Chiko Queiroga
20h30 – Pedro Lua
25/10 – Sábado
15h – Espetáculo Infantil As Histórias da Lua
16h – O Palhaço Mágico – Magiclown
17h – Banda Infantil Sol Kids
18h – Cortejo Bom Jesus dos Navegantes – Propriá
18h30 – Samba de Pareia – Laranjeiras
19h – Repente – Estância
19h30 – Batucada – Estância
20h – Trio Pé de Serra – Estância
21h às 22h – Barco de Fogo e Espadas – Estância
26/10 – Domingo
16h – As Lavadeiras – Propriá
16h30 – Pestinha do Acordeon
17h30 – Samba de Roda – Divina Pastora
18h – Maculelê – Divina Pastora
18h30 – Capoeira – Divina Pastora
19h – Chegando Mirim – Divina Pastora
19h30 – Dudu do Acordeon
20h30 – Flor de Liz
27/10 – Segunda-feira
14h30 – Aulão de Dança
15h – Heitor Mendonça
16h – Dança Sesc – Elaine Barros
16h30 – Dança Sesc – Rita Basílio
17h30 – Banda Jovem Sesc
19h – As Histórias da Lua
20h – Chiquinho do Além-Mar
28/10 – Terça-feira
15h – Cortejo Caceteiras – São Cristóvão
16h – Coral Sesc Nova Vida
17h – Aula de Ritmos Sesc
18h – Sesc Juventudes
18h30 – Maíra Carvalho
19h – Bibi Circo Show
20h30 – Joba Alves – São Cristóvão
29/10 – Quarta-feira
14h – Dança Sesc Nova Vida
15h – Samba de Coco
16h – Alex Sant’Anna
17h – Quadrilha Flor de Menina – Pacatuba
18h – Herança do Cangaço – Cedro de São João
18h30 – Léo Fascínio
20h – Fabinho e Forrozão Carro de Boi – Pacatuba
30/10 – Quinta-feira
14h às 22h – Final do Sescanção
31/10 – Sexta-feira
14h30 – JNYgle
15h – Ybine Dias Cruviana
15h30 – Natália Cruz Alves
16h – Oficina de Jarros – Santana do São Francisco
16h30 – Oficina de Modelagem – Santana do São Francisco
17h – Oficina de Pintura – Santana do São Francisco
17h30 – Oficina de Artesanato – Santana do São Francisco
18h – Gastronomia – Santana do São Francisco
18h30 – Quadrilha Remelexo – Santana do São Francisco
19h – Rosângela Capricho – Santana do São Francisco
20h – Robert Moraes – Santana do São Francisco
21h – Mido Santana – Santana do São Francisco
01/11 – Sábado
16h30 – Maria Tambô – Funcap
17h – Gaúcho do Acordeon – Propriá
18h – Maculelê – Boquim
18h30 – Reisado das Idosas – Funcap
19h – São Gonçalo do Almirante – Laranjeiras
19h30 – Pifanos N. Sra. D’Ajuda – Itaporanga
20h – Reisado Filhos de Maria – Itaporanga
20h30- Branquinho do Acordeon
02/11 – Domingo
16h – Parafusos – Funcap
16h30 – Cacumbi Mestre Batinga – Funcap
17h – Baque Mulher – Funcap
17h30 às 21h – Quadrilha Pioneiros da Roça
18h30 – Quadrilha Unidos em Asa Branca
19h30 – Quadrilha Século XX
20h30 – Sena in Cantoria
Arte: Fercomércio/SE