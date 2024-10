Semana da Sergipanidade é opção de lazer para visitantes em Aracaju

Na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, diversas pessoas se reúnem para aproveitar as atrações da Semana da Sergipanidade. O evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, é uma excelente opção de lazer para o fim de semana, com exposições de artesanato, apresentações folclóricas, shows musicais e performances artísticas.

O evento encerra no domingo, 27, mas ainda dá tempo de prestigiar. O autônomo Elias Gomes está com sua barraca de doces e caldos na Semana da Sergipanidade e, para ele, o movimento que já está bom, pode melhorar ainda mais no fim de semana. “Está melhorando cada dia. A nossa expectativa é que no final de semana a família sergipana venha comemorar a Semana da Sergipanidade e, com isso, também que traga para nós, que estamos trabalhando, uma renda maior”, revelou.

Luisa Silveira é de Porto Alegre (RS) e se mudou para Sergipe há três semanas. Ela soube da Semana da Sergipanidade pelas redes sociais e foi conhecer o evento. “Estou achando muito legal, a gente não tem essas coisas lá em Porto Alegre. É tão bonito. Essas coisas de orgulho da cultura local. Então a gente tá aprendendo muito, gostando muito”, colocou.

A psicóloga estava com o marido e sua filha de 2 anos, que também aproveitou bastante o evento. “Ela está gostando muito da cidade. É uma cidade muito acolhedora pra criança. Sempre tem coisa para criança, sempre tem espaço kids em todos os lugares, eu estou bem feliz com isso, ela está curtindo muito”, detalhou Luisa.

A supervisora de operações Adriana Andrade foi acompanhar a Aula Show do Senac e expressou sua vontade de que o evento aconteça sempre. “Eu participei da aula show, uma com receita vegana e hoje com o brigadeiro de mangaba, e gostei muito. Achei esse evento muito importante, porque ele agrega muito à nossa cultura, para que todos tenham acesso às belezas que o nosso estado tem a oferecer. Acredito que para o nosso estado é muito importante manter esse ritmo, para que todos tenham acesso e a população agradece, porque realmente agrega muito”, finalizou a supervisora.

O turismólogo Diego Prado está na Praça Fausto Cardoso expondo as riquezas de São Cristóvão. “Essa feira está sendo muito boa, porque estamos divulgando a cidade turisticamente, a questão da gastronomia, e também do artesanato local. Eu espero que, durante o final de semana, o turista venha visitar e venha conhecer um pouco da nossa cidade de São Cristóvão e do estado de Sergipe”, confessou Diego.

A advogada Dayane dos Santos Morais comentou o que achou da Semana da Sergipanidade, realizada no Centro de Aracaju. “Achei o projeto muito lindo, encantador, cheio de atrações, trouxe meu filho para brincar, para degustar. Eu vim semana passada também, para a aula show, e ele, que nem come abóbora, adorou, então eu decidi vir hoje de novo e fiquei muito feliz com o resultado”, contou.

Programação

26/10 – Sábado

18h – Sambadeira Mangaliza

19h – Capoeira ABPC Sergipe

20h – Reisado Estrelinha do Nordeste

27/10 – Domingo

17h – Grupo de dança – Coordenadora do Coesi

18h – Banda Reação

20h – Luiz Fontinelli

