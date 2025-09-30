SEMANA DA SERGIPANIDADE OCUPARÁ PRAÇA FAUSTO CARDOSO COM A MAIOR CELEBRAÇÃO CULTURAL DO ESTADO

A Semana da Sergipanidade 2025, promovida pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, será a maior edição já realizada. O evento terá início em 24 de outubro, data em que se celebra o Dia da Sergipanidade, e seguirá até 02 de novembro, transformando a Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, no maior palco da cultura popular do estado.

A iniciativa reunirá manifestações culturais de aproximadamente 20 municípios sergipanos, trazendo para o coração da capital a diversidade de expressões que formam a identidade do povo de Sergipe. Durante os dias de programação, o público poderá vivenciar apresentações musicais, grupos folclóricos, exposições artísticas, oficinas gastronômicas e atividades educativas, todas voltadas para a valorização da memória, dos costumes e da criatividade sergipana.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, a Semana da Sergipanidade reforça a missão institucional de conectar cultura, educação e cidadania.

“O evento representa não apenas a celebração de nossas raízes, mas também a oportunidade de mostrar a riqueza cultural que Sergipe possui. O Sistema Fecomércio tem orgulho de ser o articulador de um encontro que une tradição, identidade e oportunidades para a economia criativa”, destaca.

A programação será gratuita e aberta a toda a população, com a proposta de integrar artistas, estudantes, turistas e empreendedores culturais em um mesmo espaço. A escolha da Praça Fausto Cardoso como cenário central ressalta o compromisso de valorizar os espaços públicos como pontos de convivência e democratização da cultura.

Além do resgate histórico, a Semana da Sergipanidade se consolida como uma plataforma de fortalecimento do turismo cultural, movimentando a cadeia produtiva local e ampliando a visibilidade de artistas e grupos folclóricos de diferentes regiões do estado. O evento também reafirma o papel social do Sesc e do Senac, que contribuem com ações educativas e de formação cultural, estimulando a preservação da memória coletiva.

Com uma programação diversificada e o envolvimento direto de comunidades do interior, a Semana promete ser um dos maiores marcos do calendário cultural sergipano em 2025.

