Semana de Arte abre com sucesso a sua segunda edição em Aracaju

SADA é aberta com exposição que celebra memória e presença de grandes nomes da arte sergipana

A segunda edição da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju – SADA – foi aberta na última segunda-feira (2), no Museu da Gente Sergipana, com a coletiva “Memória e Presença: Cinco vozes da arte sergipana”, que segue em cartaz até o dia 15 de setembro. A mostra reúne obras de Zeus e de seu filho Abraão, Anselmo Rodrigues, Caã, além de uma homenagem póstuma ao mestre Zé Fernandes, figura fundamental na história da arte em Sergipe.

Com curadoria de Mário Britto, a exposição promove um diálogo entre esculturas e pinturas, explorando espiritualidade, memória e expressão poética. Para Britto, o encontro vai além da exibição estética. “Em Memória e Presença: Cinco vozes da arte sergipana, a arte atua como um ponto de reconexão entre artistas que possuem como elo de ligação uma amizade antiga. Além disso, a mostra revela diálogos, tanto diretos quanto indiretos, entre os artistas, mesmo que seus estilos sejam distintos. É uma oportunidade única para celebrar essa união, que certamente despertará grande interesse”, destacou o curador.

A emoção também marcou os artistas participantes. Zeus, que expõe ao lado do filho Abraão, falou da honra de estar junto a nomes que admira. “Fui convidado a participar da exposição, mas desconhecia a sua magnitude. Apresentar meus trabalhos ao lado de Zé Fernandes, Caã, Anselmo Rodrigues e meu filho Abraão é para mim uma grande honra. É uma satisfação imensa expor com três artistas que admiro, Anselmo, Caã e Zé Fernandes, que, apesar da distância, mantêm uma intimidade em suas criações”, afirmou o artista.

A homenagem a Zé Fernandes, que faleceu em 2020, trouxe forte carga afetiva à abertura. Sua esposa, Cintya Alves, falou sobre a importância do reconhecimento ao legado do artista. “Para mim, a emoção é imensa, pois Zé desejava profundamente ser lembrado. Ele transmitia muita alegria e apreciava estar próximo ao povo, celebrando os elementos da natureza, como se pode observar em suas obras, que retratam galos, peixes e mulheres. Ele valorizava tudo que o nosso criador nos proporcionou. A alegria que sinto é imensa, é como se ele estivesse presente. Embora ausente fisicamente, tenho certeza que sua presença espiritual nos acompanha. A exposição é uma forma de mantê-lo vivo em nossa memória”, pontuou Cintya.

Aberta ao público de terça a domingo, das 10h às 15h, a mostra integra a programação da SADA 2025, que tem como proposta aproximar a comunidade do universo criativo da arte, do design e da arquitetura, fortalecendo a cena cultural sergipana.

