Semana de Arte, Design e Arquitetura promete movimentar a cena artística de Aracaju

Exposições, palestras, instalações e intervenções culturais acontecerão de 10 a 23 de setembro em diferentes locais da capital

Imagine ter a possibilidade de assistir a um bate-papo entre um dos mais destacados artistas populares do Brasil e um dos mais expressivos designers de Sergipe? Esse troca de experiências entre profissionais de diferentes gerações e estilos é uma das propostas da 1ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA), que acontecerá entre 10 e 23 de setembro, com o objetivo de fomentar iniciativas que impulsionem a economia criativa do Estado.

A abertura do evento acontecerá no dia 10 de setembro, no RioMar Shopping, com o início da exposição de peças criadas por renomados designers sergipanos, a exemplo de Lilia Duarte, Naná Oliveira, Giovanna Arruda, Marcella Macedo e Wesley Lemos, que exportam suas criações para todo o Brasil.

No dia seguinte, o também arquiteto Wesley Lemos encontrará Véio, conhecido em todo o país por sua arte popular, para um bate-papo que promete ser muito instigante. E o público de todas as idades terá a oportunidade de participar deste encontro em 11 de setembro, a partir das 17 horas, na Le Vanille Casa, localizada na Avenida Pedro Paes de Azevedo, 216, no bairro Salgado Filho. O acesso será gratuito e as vagas, limitadas.

Mostras, oficinas e talks gratuitos

Exposições dos artistas Anselmo Rodrigues, Nino Karvan, Adriana Dantas, Fábio Sampaio, Gil Apolinário, Véio e outros mestres da arte popular também integram a programação que contará ainda com vivência artística conduzida por Vanessa Berek, instalação de Suelen Coêlho, talk sobre moda e arquitetura e palestra de Paulo Niemeyer, dentre outras atrações. A visitação às exposições e intervenções artísticas será gratuita.

No encerramento da SADA, será realizada mais uma edição do Encontro ArteAmbiente, com a presença do arquiteto, urbanista e designer de produtos Paulo Niemeyer. O evento será realizado em 23 de setembro, a partir das 18h, no Teatro Tobias Barreto e contará com o patrocínio nacional da Villagres e o patrocínio local da Oliveira Home Decor e da Villa Select.

Durante a noite, também serão realizados o lançamento da 14ª edição do Anuário ArteAmbiente e a entrega do 11º Prêmio ArteAmbiente. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo WhatsApp 79 99828-9452 e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$250, que dará acesso aos três eventos.

Confira as atrações já confirmadas para a 1ª SADA:

RioMar Shopping: Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio.

10 a 23/09 – Exposição Designers Sergipanos com peças assinadas por Lilia Duarte, Naná Oliveira, Giovanna Arruda, Marcella Macedo e Wesley Lemos.

Le Vanille: Av. Pedro Paes de Azevedo,216, Salgado Filho.

10 a 23/09 – Exposições de Véio e Gil Apolinário;

11/09 – Talk com Véio e Wesley Lemos às 17 horas. Acesso gratuito.

Caderode: Rua Vila Cristina, 148, São José.

11 a 23/09 – Exposições ‘RE Pescando’ de Fábio Sampaio e ‘Livro de Artista’ de Adriana Dantas;

11/09 das 13h às 15h – Lançamento do ‘Livro de Artista’ de Adriana Dantas (acesso livre);

13/09 às 17h – Vivência artística com Vanessa Berek da Artliz. Acesso gratuito. Vagas limitadas e inscrições pelo WhatsApp (79) 3512 4134.

Conceito Casa Planejados: Av. Antônio Fagundes Santana, 138, 13 de Julho.

16 a 23/09 – Intervenção artística sobre conexões entre moda, arquitetura e design;

16/09 – Talk sobre moda, arquitetura e design para convidados às 17 horas.

Galeria Mário Britto: Rua Vila Cristina, 148, São José.

10 a 23/09 – Exposições individuais do artista Anselmo Rodrigues e Nino Karvan e coletiva de Mestres da Arte Popular.

17/09 – Evento para convidados.

SC Home: Rua Vila Cristina, 148, São José.

10 a 23/09 – Intervenção artística de Suelen Coêlho e exposição de Gazebo projetado por Lúcia Helena, Danilo Sobral e Rômulo Sandes.

17/09 – Evento para convidados.

M Depósito de Arte: Av. Acrísio Cruz, 601, 13 de Julho.

10 a 23/09 – Visita guiada ao acervo de arte popular brasileira;

19/09 – Prosa com o artista às 17 horas. Acesso gratuito.

Via Millano: Av. Pedro Valadares, 787, Jardins.

10 a 23/09 – Intervenção artística com Castelatto;

20/09 – Talk para convidados.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação