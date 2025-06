Semana do Meio Ambiente segue até sexta-feira, 6 de junho

Em todo o mundo, o dia 5 de junho é marcado por ações que visam chamar a atenção da população para a importância dos cuidados com o meio ambiente. Conectado com as questões ambientais e a promoção da sustentabilidade, o Shopping Jardins está sendo palco da Semana do Meio Ambiente e convida toda a população a participar das atividades promovidas pela Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), por meio do projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho. A programação gratuita foi iniciada na segunda-feira, 2 de junho, e segue até esta sexta-feira, 6, com exposições, apresentações artísticas e rodas de conversa. O acesso é gratuito e a Semana do Meio Ambiente acontece no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos, das 14h às 18h.

As atividades são destinadas a toda população, especialmente a crianças e jovens, e proporcionam um mergulho na vida marinha, despertando o interesse pela temática e a aprendizagem por meio de ferramentas interativas e sensoriais. O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) é uma das instituições parceiras que tem oportunizado a participação de estudantes da rede pública de ensino no evento. “Esse espaço de debate e aprendizagem aberto pelo Shopping Jardins e promovido pela FMA é muito importante. As crianças e os adolescentes são agentes fundamentais para a nossa educação ambiental porque eles chegarão em casa e vão comentar com os pais, amigos e familiares sobre o que viram e aprenderam aqui, atuando com multiplicadores”, destaca Paula Libório, coordenadora de projetos sociais do IJCPM Aracaju.

Confira a programação dos últimos dias da Semana do Meio Ambiente:

4 de junho (quarta-feira)

14h – Abertura;

14h20 – Apresentação de capoeira;

15h – Oficina de desenho;

16h30 – Roda de conversa com Lar Dona Zil, Recigraxe e Unipio – Tecendo sustentabilidade: ações locais, impactos globais;

17h30 – Atividades interativas e visita aos estandes;

18h – Encerramento.

5 de junho (quinta-feira)

14h – Abertura;

14h20 – Apresentação cultural;

15h – Oficina: resgate de cetáceos;

16h – Roda de conversa com Cáritas e Rede Solidária de Mulheres de Sergipe – Saberes que cuidam: mulheres, comunidade e meio ambiente;

17h20 – Apresentação do PL – Astro, patrimônio natural de Sergipe;

17h30 – Cine Peixe-boi: Documentário de Astro;

18h – Encerramento. 6 de junho (sexta-feira)

14h – Abertura;

14h10 – Coral infantil;

15h – Oficina de ecotampinhas;

16h – Roda de Conversa com Econsult, Eneva e Shopping Jardins – Ações com propósito: responsabilidade ambiental e transformação social;

16h40 – Roda de Conversa com Iguá e Energisa – Energia, água e sustentabilidade: compromissos que geram futuro;

17h40 – Apresentação cultural;

18h – Cerimônia de encerramento.