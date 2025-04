Semana Santa começa com programação especial na Vila da Páscoa

A Semana Santa tem início com uma programação especial e diversificada na Vila da Páscoa. As atividades que têm início nesta segunda-feira, 14, contam com várias atrações teatrais, musicais, atividades educativas e manifestações de fé durante a semana, com apresentações diárias. Aos finais de semana, sábado e domingo, o evento conta, ainda, com a encenação da Paixão de Cristo, sempre às 19h.

Além da programação artístico-religiosa, os visitantes poderão aproveitar toda a estrutura do evento, que inclui várias atrações, como a fábrica de chocolate, recreação, espaços para comercialização de artesanato e economia criativa, igreja cenográfica, roda-gigante, espaços instagramáveis, toca do coelho, labirinto, brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, sala multissensorial e praça de alimentação.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Programação

Confira toda programação para o Teatro da Vila e o palco, elaborada para até a quinta-feira, 17.

Programação teatral

14/04 (segunda-feira)

18h30 – ‘A menina que queria dançar forró com Jesus na Páscoa’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

20h – ‘Folcloriano na terra dos cajus’ (Coletivo de Teatro Afro-Hecta)

15/04 (terça-feira)

18h30 – ‘O grande mistério da Páscoa’ (Cia Os Tripulantes)

20h – ‘A menina que queria dançar forró com Jesus na Páscoa’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

16/04 (quarta-feira)

18h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

20h – ‘Uma aventura com sabor de chocolate’ (Grupo Cataluz)

17/04 (quinta-feira)

18h30 – ‘Bombeiros em ação: socorrendo Juninho e a população’ (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

20h – ‘Balaio de cantos, contos e encantos’ (Coletivo Cênico)

Programação musical

14/04 (segunda-feira)

18h – Pastor Raphael Barbosa

20h – Danilo Vieira

15/04 (terça-feira)

18h – Miriam Menezes

20h – Comunidade que Canta

16/04 (quarta-feira)

18h – Eli Campos

20h – Raquel Diniz

17/04 (quinta-feira)

18h – João Vitor Tavares

20h – Ravel Cardoso

*Programação sujeita a alteração

Foto: Erick O’Hara