Semana Santa na Catedral terá missas, procissões e momentos de reflexão

A Semana Santa na Catedral Metropolitana de Aracaju terá missas, procissões e momentos de reflexão conduzidos pelo arcebispo Dom Josafá Menezes. As celebrações ocorrem entre este domingo (13) e próximo dia 20, abrangendo desde o Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição.

Neste Domingo de Ramos (13), a procissão sai da Capela São Salvador, às 7h30, em direção à Catedral, onde ocorrerá missa com bênção dos ramos. Na Quarta-feira Santa (16), após a tradicional Procissão do Encontro, onde a imagem de Nosso Senhor dos Passos, levada pelos homens sairá, às 19 horas, da Capela São Salvador, enquanto a imagem de Nossa Senhora das Dores sairá numa procissão de mulheres da Paróquia Nossa Senhora do Rosário em direção à Catedral Metropolitana, onde acontecerá a santa nissa e Sermão do Encontro presidido pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Josafá.

A Quinta-feira Santa (17) incluirá a Missa dos Santos Óleos, às 09h30 e, à tarde, a Missa da Instituição da Eucaristia e o rito do Lava-pés, agendado para às 17 horas. Na Sexta-feira Santa (18), a Liturgia da Paixão do Senhor será realizada às 15 horas também na Catedral. No Sábado Santo (19), a Vigília Pascal acontecerá às 18 horas, marcando a transição para o Domingo da Páscoa do Senhor (20), quando será celebrada, às 16 horas, a Missa da Ressurreição.

Fonte: Cúria Metropolitana de Aracaju (Foto: CMS)