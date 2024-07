Semana sobre TDAH e Transtorno Opositivo Desafiador é inserida no calendário estadual

Aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), a Lei nº 9.035/2022, institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), a ser realizada, anualmente, no período que compreende o dia 13 de julho e inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

De acordo com a propositura, o objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces em cidadãos com TDAH e TOD. Com isso, o estado de Sergipe e a sociedade civil organizada podem promover seminários, palestras, fóruns de debates e campanhas visando conscientizar e orientar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces, e do acompanhamento clínico desses transtornos.

O TDAH é um distúrbio que afeta de 3% a 5% das crianças em idade escolar, principalmente os meninos, tendo como característica a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. São sinais que se manifestam na infância, mas podem perdurar por toda a vida se não forem devidamente reconhecidos e tratados.

Entre os principais comportamentos estão: ficar mexendo os pés e as mãos; se contorcer na cadeira, correr, subir nas coisas, incapacidade de brincar com calma, não para quieto, falar demais e responder antes de ouvir o final da pergunta.

Já o Transtorno Opositivo Desafiador trata-se de um distúrbio que ocorre na infância e adolescência e provoca sintomas como comportamento desafiador e impulsivo, dificuldade de lidar com frustrações e teimosia. Geralmente surge antes dos 8 anos de idade, mas também pode ser diagnosticado em crianças mais velhas ou adolescentes.

As crianças com diagnóstico de TOD costumam desafiar as regras e desobedecer pais e professores; se irritam com facilidade e são rancorosas, podendo ser vingativas. São excessivamente teimosas e podem ter dificuldades em lidar com situações de frustração.

O diagnóstico tanto de TDAH quanto de TOD, deve ser realizado por um médico psiquiatra, pediatra ou outro profissional de saúde como neurologista ou neuropediatra.

Foto ilustrativa: Divulgação Correio Braziliense/crédito: Valdo Virgo/CB/D.A.Press

Por Aldaci de Souza