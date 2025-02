SEMDE CONDUZ REUNIÃO DO CONSELHO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DEFINE AÇÕES PARA O FUTURO DE ARACAJU

A primeira reunião de 2025 do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) de Aracaju aconteceu nesta terça-feira, 18, na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE). O encontro abordou temas essenciais para o avanço da ciência, tecnologia e inovação na capital sergipana, com ênfase na estruturação e desenvolvimento da política municipal nesta área.

O evento iniciou com a apresentação dos novos membros do Conselho, dando as boas-vindas aos integrantes que assumem funções de grande importância para o futuro da cidade. Na sequência, foi realizada a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, formalizando as deliberações antigas e avançando com a pauta de 2025.

Entre os assuntos discutidos, destaque para a análise da documentação das empresas que buscam o credenciamento junto ao Conselho. Essa análise é crucial para a conformidade e regulamentação de empresas inovadoras que atuam no município, garantindo que o processo de inovação seja conduzido de forma transparente e eficiente.

Outro ponto relevante foi a criação do Comitê do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (FMCTI), que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. A aprovação do comitê é um marco para a gestão dos recursos destinados ao fomento de projetos e iniciativas inovadoras que impactem diretamente o desenvolvimento da cidade e da região.

O presidente do Conselho, o Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Dilermando Júnior, fez uma análise positiva da reunião, destacando o objetivo alcançado de iniciar um ano de discussões e ações concretas para a cidade de Aracaju. “Esta primeira reunião do Conselho alcançou o objetivo inicial de muitos outros que virão ao longo de 2025. Vamos trabalhar para que Aracaju se construa a partir de um planejamento sólido e inovador, como preconiza o plano de ação da gestão da prefeita, Emília Corrêa”, afirmou o secretário, reforçando o compromisso da Prefeitura com a inovação e o desenvolvimento sustentável.

O encontro contou com as presenças do presidente Dilermando Júnior, do diretor da SEMDE, Jorge Brandão, de secretários municipais de Governo, Itamar Bezerra, de Orçamento, Planejamento e Gestão Thyago Silva, da Fazenda Sidney Thiago dos Santos, da Educação Edna Amorim, Paulo do Eirado (UNIT), Luciano Quintans (UFS) e Roger Barros (SINFORMATICA).

O evento marcou um início promissor para o ano de 2025, gerando grandes expectativas para os passos próximos no desenvolvimento da política municipal de ciência, tecnologia e inovação em Aracaju.

