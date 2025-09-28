Semdef acompanha abertura do 10º Congresso Espírita de Sergipe

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef) acompanhou, na noite desta sexta-feira, 26, a abertura do 10º Congresso da Federação Espírita de Sergipe, realizado no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

Pela primeira vez, o evento conta com a Comissão de Acessibilidade, coordenada por Luzia Fontes, iniciativa que tem como objetivo promover inclusão e ampliar a participação das pessoas com deficiência no encontro. A programação também conta com a atuação de três intérpretes de Libras, garantindo acessibilidade comunicacional às pessoas surdas.

De acordo com Maria José, participante do Congresso, a iniciativa reforça o compromisso da organização com a diversidade.

“Essa atenção à acessibilidade demonstra respeito com a população com deficiência, que hoje representa cerca de 10% da população de Aracaju. É um exemplo que deveria ser seguido em todos os eventos”, destacou.

Representando a Semdef, o assessor especial Victor Almeida ressaltou a importância da iniciativa e reforçou o papel da secretaria no incentivo a práticas inclusivas.

“O que vemos aqui hoje é um marco. A acessibilidade precisa estar presente em todas as áreas da sociedade, inclusive nas atividades culturais e religiosas. A Semdef está à disposição para apoiar e estimular ações como essa, que colocam em prática a verdadeira inclusão”, afirmou.

O Congresso Espírita de Sergipe segue com programação até o domingo (28), reunindo palestras, debates e atividades voltadas ao fortalecimento da fé e da solidariedade, agora com a inclusão como protagonista.

Texto e foto Semdef