SEMDEF apresenta avanços e propostas para tornar Aracaju referência em inclusão

Na manhã desta quinta-feira, 18, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho, participaram de uma edição especial do programa Café com Emília, transmitido ao vivo nas redes sociais. O encontro foi dedicado a apresentar à população as ações já desenvolvidas pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEMDEF) e os projetos em andamento para consolidar uma cidade mais inclusiva e acessível.

Criada há apenas 1 mês e 25 dias, a SEMDEF já acumula conquistas relevantes. Entre os destaques está a adesão ao Plano Viver Sem Limites 2, do Governo Federal, que articula 22 ministérios e garante investimentos em áreas como saúde, educação, turismo, emprego e lazer. Aracaju foi a primeira cidade do estado a firmar esse pacto.

Outro avanço é a criação do Cadastro Único da Pessoa com Deficiência, que vai unificar os registros já existentes nas áreas de saúde, educação e assistência social, utilizando apenas o CPF como referência. A medida reduz burocracias, elimina a necessidade de múltiplas carteirinhas e permitirá políticas públicas mais personalizadas.

A secretaria também apresentou a elaboração do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência, que adota a Codificação Internacional de Funcionalidade (CIF). Diferente do modelo tradicional que classifica a deficiência pela doença, a nova metodologia reconhece a funcionalidade e o protagonismo social das pessoas com deficiência, abrangendo desde deficiências físicas até neurodivergências.

Na área de empregabilidade, a SEMDEF propõe concursos públicos inclusivos, com reserva de 10% das vagas — o dobro do previsto nacionalmente. A ideia é adequar provas e funções às diferentes necessidades, ampliando o acesso ao serviço público. Exemplos citados incluem guardas municipais com deficiência desempenhando funções adaptadas, como a operação de drones.

Outro marco é o investimento em transporte acessível. A Prefeitura prepara a chegada de ônibus elétricos com piso rebaixado, projetados para atender cadeirantes, idosos, mães com carrinhos e pessoas com mobilidade reduzida, dentro do conceito de desenho universal.

Durante a live, o secretário Luizinho reforçou que o maior desafio da inclusão está nas barreiras atitudinais — o preconceito e o capacitismo. Por isso, a SEMDEF aposta em sensibilização, capacitação e formação de servidores públicos para transformar a cultura institucional.

O evento também foi marcado pelo reconhecimento ao compromisso da prefeita Emília Corrêa com a causa. Ela recebeu o Prêmio Pipiri, concedido pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em reconhecimento às ações já implementadas.

Com a participação ativa da comunidade, que enviou perguntas e sugestões durante a transmissão, a gestão reforçou a mensagem de que a inclusão é responsabilidade coletiva.

Segundo o secretário Luizinho, o trabalho da SEMDEF é contínuo e terá como prioridade a implementação do plano municipal, do cadastro único, do transporte acessível e dos concursos inclusivos.

“Aracaju está no caminho para se tornar referência nacional e até mundial em inclusão e acessibilidade. Nossa missão é garantir dignidade, protagonismo e oportunidades iguais para todas as pessoas com deficiência”, afirmou.

Texto e foto assessoria