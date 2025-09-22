Semdef realiza 39 atendimentos no ‘Tamo Junto Aracaju’ e reforça serviços inclusivos

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (Semdef) marcou presença, no último sábado (20), na segunda edição do projeto “Tamo Junto Aracaju”, realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Governo (Segov), na Escola Municipal Dom José Vicente Távora, no Bairro Industrial.

A ação ganhou um tom especial por acontecer às vésperas do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no domingo (21).

Durante o evento, a Semdef ofertou uma série de serviços e orientações à população, alcançando 39 atendimentos no total. Foram:

18 atendimentos relacionados a passe livre e passe de lazer;

4 atendimentos com orientações sobre deficiência visual e o uso correto das bengalas;

2 atendimentos para orientações em Libras;

15 sessões de liberação miofascial, que chamaram a atenção e renderam elogios.

Entre os beneficiários, a dona de casa Alice destacou a importância do atendimento acessível.

> “Achei a massagem muito boa. Ele vai orientando a gente, explicando cada passo. Descobri até que o fisioterapeuta também é deficiente visual. Isso me inspirou”, relatou, referindo-se ao fisioterapeuta Leiz Jesus.

Além dos serviços, a programação também incluiu oficinas de arte, apresentações culturais e shows inclusivos, reforçando o compromisso da gestão em valorizar a diversidade.

A próxima edição do Tamo Junto Aracaju já tem data: será no dia 18 de outubro, no bairro José Conrado de Araújo. A Semdef seguirá levando serviços e ações para fortalecer a cidadania das pessoas com deficiência.

Texto e foto assessoria