Semed Aracaju em parceria com o Centro Educacional São Joaquim realiza jornada sobre inclusão

Na manhã deste sábado, 30, professores, gestores escolares, cuidadores, pais e representantes da comunidade escolar participaram do evento “A Pessoa com Deficiência e sua Família – Educação, Acolhimento, Legislação e Trabalho”, realizado no auditório do Go Inn Hotel, em Aracaju.

A programação, organizada pela professora Jacqueline Furtado, da sala de recursos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Diomedes Santos Silva, em parceria com o Centro educacional São Joaquim, trouxe palestras, dinâmicas e momentos de troca de experiências voltadas para a formação de quem educa, cuida e acompanha alunos com deficiência.

O encontro foi estruturado em dois eixos: temáticas em educação e temáticas transversais, ambos essenciais para o debate inclusivo. No campo educacional, foram discutidos o lúdico musical como ferramenta pedagógica, com o musicoterapeuta Ítalo Barros; corpo, movimento e desenvolvimento intelectual, com a psicomotricista Isabela Silva Medeiros; e o processo de aprendizagem matemática e avaliação, com a doutoranda Cyntia da Silva.

Nas temáticas transversais, a graduanda em Enfermagem Maria Victória Cota apresentou orientações práticas sobre cuidados básicos com a higiene pessoal, enquanto a advogada Uyara Oliveira discutiu os desafios e direitos relacionados à inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Representando a Coordenadoria da Educação Especial (COESP), a técnica Victória Cavalcante destacou a relevância da iniciativa: “Quero dizer que esse projeto é muito importante. Reafirma que a inclusão se constrói com afeto, diálogo e compromisso, colocando as pessoas com deficiência e suas famílias no centro de nossas ações”, afirmou.

A professora Jacqueline Furtado ressaltou que a proposta foi formar educadores e ampliar a visão sobre a inclusão: “Esse evento é uma parceria da EMEF Professor Diomedes Santos Silva e do Centro Educacional São Joaquim. Nós abordamos trabalhos junto com pessoas com deficiência e sua família. A escola é uma aprendizagem para a vida, uma formação para a vida. Buscamos formar quem forma, quem cuida e quem está gerindo a escola com o olhar e a escuta ampliada”, declarou.

O musicoterapeuta Ítalo Barros, mais conhecido como Tio Ítalo, abriu a programação de forma descontraída e reforçou a importância da arte no processo educativo inclusivo: “Fui convidado para estar trazendo um tema maravilhoso, que é a importância da música na educação inclusiva. No contexto escolar, no ensino regular, para que os alunos possam ter um desenvolvimento significativo em sua vida, por meio de um aprendizado maravilhoso”, afirmou.

O encontro reforçou a valorização da diversidade e a importância de ampliar olhares sobre educação, saúde, legislação, acolhimento e trabalho, fortalecendo práticas inclusivas dentro e fora da escola.

Texto e foto AAN