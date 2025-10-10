Seminário de Modalidades Paralímpicas: Estácio sedia formação do Centro de Referência

No dia 18 de outubro de 2025, o Centro Universitário Estácio de Sergipe será palco do Seminário de Modalidades Paralímpicas – Centro de Referência de Aracaju/SE, uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) voltada à capacitação de professores, estudantes e profissionais de Educação Física.

O evento, com carga horária de 8 horas e 100 vagas disponíveis, tem como pré-requisito a conclusão do curso on-line “Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte”, oferecido pelo CPB. A proposta é ampliar o conhecimento e incentivar a inclusão por meio do esporte, fortalecendo o ensino e a prática de modalidades paralímpicas em Sergipe.

Durante o seminário, serão ministradas aulas teóricas e práticas das modalidades Parabadminton e Halterofilismo Paralímpico, conduzidas por nomes de destaque na área: Prof. Nathan Santos, Prof. Márcio Getirana Mota e Prof. Felipe José Aidar Martins.

“Mais do que uma formação técnica, esse encontro reforça o compromisso com a inclusão e a valorização do esporte como instrumento de transformação social”, destaca o coordenador do curso de Educação Física da Estácio Sergipe, Márcio Mota.

O evento é uma realização conjunta do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Estácio Sergipe e Secretaria de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe, com apoio da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e patrocínio da Loterias Caixa e Governo Federal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 16 de outubro pelo link: https://tinyurl.com/yzwwuh5d

Local: Unidade Estácio Sergipe — Rua Teixeira de Freitas, 10, bairro Salgado Filho, Aracaju/SE.

Texto e foto assessoria