SEMINÁRIO VAI ABORDAR MINERAÇÃO NO CONTEXTO DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA EM SERGIPE, DIAS 11 E 12 DE MARÇO

Para defender os direitos e a vida de trabalhadores, comunidades e meio ambiente, inserindo trabalhadores da mineração na luta por uma transição energética justa e sustentável, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) vai realizar em Sergipe, no Hotel Parque das Águas, nos dias 11 e 12 de março, o Seminário Direitos Humanos e Empresas: Trabalhadores em Mineração no Nordeste no Contexto da Transição Energética.

O Seminário é organizado através do Dieese, FES (Fundação Friedrich Ebert Stiftung), da Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT e da Secretaria Geral da CUT.

Os objetivos do Seminário são debater e fortalecer a organização interna de trabalhadores e trabalhadoras em mineração no Nordeste de acordo com os princípios históricos e imediatos da CUT.

O presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, destaca que a mineração é muito importante para a economia do Estado de Sergipe e por esta razão a CUT propôs a realização deste seminário, atento às consequências ambientais e a forma como as mineradoras tratam o meio ambiente, especialmente após a retirada do minério.

“Vamos discutir os impactos econômicos, sociais e ambientais da mineração. O fato que ocorreu em Maceió com a Brasken, uma multinacional que demonstrou total ausência de cuidado com o meio ambiente, foi um alerta. Por isso entendemos que é preciso discutir a realidade da mineração em Sergipe.

Outro aspecto importante que será debatido no Seminário é a questão da transição energética. “Os benefícios da energia limpa estão no centro deste debate. Além disso, precisamos atentar que essa energia não é ‘tão limpa assim’ quando ela é produzida num contexto de impacto ao meio ambiente e às populações locais. Esse é um tipo de preocupação social e ambiental que vamos discutir no seminário”, revelou Roberto Silva.

O Seminário Direitos Humanos e Empresas: Trabalhadores em Mineração no Nordeste no Contexto da Transição Energética contará com a participação de representantes dos sindicatos de trabalhadores em mineração filiados à CUT nos estados da Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Piauí, bem como dirigentes e assessorias da Central com atuação relacionadas ao tema, estudiosos e integrantes de entidades parceiras.

Acesse o link para acompanhar a transmissão ao vivo do Seminário: http://bit.ly/43rgdWd

PROGRAMAÇÃO

1º dia – 11 de março

MANHÃ

8h30 – Recepção e credenciamento

9h – Abertura política

9h30 – Apresentação do Seminário e de participantes

10h – Cenários da mineração no Brasil e no mundo no contexto da transição energética

13h – Almoço

TARDE

14h –Desafios da mineração e sua relação com temas estratégicos para a CUT: Direitos Humanos; Meio Ambiente; COP 30; Saúde do Trabalhador; Aposentadoria Especial; Normas Reguladoras

16h – Pausa para café

18h – Encaminhamentos finais e encerramento do dia

19h – Jantar de confraternização

2º dia – 12 de março

MANHÃ

9h – Organização dos trabalhadores em mineração da CUT no Nordeste e relação com os movimentos sociais e ambientais relacionados à transição energética.

13h – Almoço

TARDE

14h – Estratégia e Plano de Trabalho de Trabalhadores em Mineração da CUT no Nordeste para 2025

– Definição dos principais elementos sobre a situação de trabalhadores e trabalhadoras em mineração no Brasil (resgatar pontos do debate do 1º dia e da manhã do 2º dia)

– Representação e atuação da CUT em espaços de participação de trabalhadores/governo/empresários, como a Mesa de Diálogo “Em torno da Mineração no Brasil”, instituída pelo Governo Federal.

– Relação com movimentos socioambientais.

16h00 – Pausa para Café

16h15 – Avaliação e encaminhamentos finais

17h – Encerramento

Por Iracema Corso