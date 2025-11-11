Seminário sobre Candomblé Sergipano marca 25 anos do Ilé Aṣẹ Opo Oṣogunlade

Evento promove diálogo entre lideranças religiosas e demarca a importância do combate à intolerância religiosa

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) recebe, nos dias 28 e 29 de novembro, o III Seminário Temático do Terreiro Ilé Aṣẹ Opo Oṣogunlade, com o tema “Política e tradição no candomblé sergipano: organização das práticas rituais”. O evento celebra as duas décadas e meia de fundação do terreiro e promove um diálogo entre lideranças religiosas e o público.

Voltado para povos de terreiro e o público em geral, o seminário tem como objetivo partilhar conhecimentos sobre ritos, elementos e memórias da tradição de matriz africana, com mediação de lideranças religiosas.

Datas e Locais:

28 de novembro – Auditório da Didática VI, UFS (São Cristóvão)

29 de novembro – Auditório do Paço Municipal, São Cristóvão

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h

Inscrições:

150 vagas disponíveis

Inscrições via:

https://forms.gle/uhoi7ptyB2ghtwHk7

O evento também reforça a importância da preservação e divulgação da história e cultura afro-brasileira, alinhando-se às Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que tornam obrigatório o ensino dessas temáticas nas escolas do país.

Na ocasião, haverá apresentação artística apresentada por Reginaldo Daniel Flores, Jaquelene Linhares, Jaque Barroso e Marina Ribeiro.

Realização e Apoio:

O seminário é parte das ações do projeto contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Sergipe, com apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

Programação Completa:

Mesa I – Iniciação e recolhimento: o ritual da venda do Kelê

Reginaldo Daniel Flores, Martha Sales Costa, Vanda Machado, Juracy Rosa Júnior.

Dia 28 de novembro

Auditório da Didática VI – UFS

09H00 às 12h00

Mesa II – Iniciação e recolhimento: o significado do Paó.

Reginaldo Daniel Flores, Neuza de Paula Cerqueira e Luiz Antônio Reis de Mendonça

Dia 28 de novembro

Auditório da Didática VI – UFS

14H00 às 17h00

Mesa III – O ritual do Panã.

Reginaldo Daniel Flores, Fernando Aguiar, Sônia Oliveira Santos, Clara Arlene Ferreira.

Dia 29 de novembro

Auditório do Paço Municipal – São Cristóvão

09H00 às 12h00

Assessoria do evento