Seminário sobre Candomblé Sergipano marca 25 anos do Ilé Aṣẹ Opo Oṣogunlade

Evento promove diálogo entre lideranças religiosas e demarca a importância do combate à intolerância religiosa
A Universidade Federal de Sergipe (UFS) recebe, nos dias 28 e 29 de novembro, o III Seminário Temático do Terreiro Ilé Aṣẹ Opo Oṣogunlade, com o tema “Política e tradição no candomblé sergipano: organização das práticas rituais”. O evento celebra as duas décadas e meia de fundação do terreiro e promove um diálogo entre lideranças religiosas e o público.
Voltado para povos de terreiro e o público em geral, o seminário tem como objetivo partilhar conhecimentos sobre ritos, elementos e memórias da tradição de matriz africana, com mediação de lideranças religiosas.
Datas e Locais:
28 de novembro – Auditório da Didática VI, UFS (São Cristóvão)
29 de novembro – Auditório do Paço Municipal, São Cristóvão
Horário: 9h às 12h e 14h às 17h
Inscrições:
150 vagas disponíveis
Inscrições via:
https://forms.gle/uhoi7ptyB2ghtwHk7
O evento também reforça a importância da preservação e divulgação da história e cultura afro-brasileira, alinhando-se às Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que tornam obrigatório o ensino dessas temáticas nas escolas do país.
Na ocasião, haverá apresentação artística apresentada por Reginaldo Daniel Flores, Jaquelene Linhares, Jaque Barroso e Marina Ribeiro.
Realização e Apoio:
O seminário é parte das ações do projeto contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Sergipe, com apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.
Programação Completa:
Mesa I – Iniciação e recolhimento: o ritual da venda do Kelê
Reginaldo Daniel Flores, Martha Sales Costa, Vanda Machado, Juracy Rosa Júnior.
Dia 28 de novembro
Auditório da Didática VI – UFS
09H00 às 12h00
Mesa II – Iniciação e recolhimento: o significado do Paó.
Reginaldo Daniel Flores, Neuza de Paula Cerqueira e Luiz Antônio Reis de Mendonça
Dia 28 de novembro
Auditório da Didática VI – UFS
14H00 às 17h00
Mesa III – O ritual do Panã.
Reginaldo Daniel Flores, Fernando Aguiar, Sônia Oliveira Santos, Clara Arlene Ferreira.
Dia 29 de novembro
Auditório do Paço Municipal – São Cristóvão
09H00 às 12h00
