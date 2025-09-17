SEMPI REALIZA VISITA TÉCNICA NA ZONA NORTE DE ARACAJU EM BUSCA DE OPORTUNIDADES COM PARCERIAS ESTRATÉGICAS

A Secretaria Municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), por meio do Departamento de Parcerias Estratégicas, Gestão de Ativos e Atração de Investimentos (DPAR), realizou, nesta terça-feira, 16, uma visita técnica à Zona Norte de Aracaju. A ação teve como finalidade estudar o território e identificar as possíveis oportunidades de parcerias estratégicas com a iniciativa privada, visando ao desenvolvimento socioeconômico da região.

Durante a visita, a equipe técnica do DPAR percorreu diversos pontos da Zona Norte, incluindo os bairros Industrial, Porto Dantas, Jardim Centenário, Bugio, Palestina, Lamarão, 18 do Forte e América. A partir disso, foram levantados e avaliados dados sobre o potencial de uso de espaços públicos e áreas de interesse para investimentos em infraestrutura e oferta de serviços públicos que contemplem a população local.

Segundo o diretor do DPAR, Marconi Cavalcanti, a equipe se concentrou em avaliar as possibilidades de transformar áreas estratégicas em ambientes que possam atrair novos investimentos para a Zona Norte.

“Fizemos uma visita de reconhecimento, com foco nesses bairros, para identificar locais que possam ser otimizados, tanto do ponto de vista de fluxos econômicos quanto da ótica do planejamento urbano”, pontuou.

Ainda de acordo com Marconi, a ideia central da Sempi é criar condições que estimulem o crescimento econômico da região, proporcionando um espaço de maior bem-estar e eficiência para os cidadãos.

O estudo realizado permitirá a elaboração de projetos que podem ser executados em parceria com o setor privado, sempre respeitando as necessidades da comunidade e os critérios de sustentabilidade e funcionalidade estabelecidos pela Prefeitura de Aracaju.

“Esse trabalho é importante, especialmente do ponto de vista da melhoria para o local, urbanisticamente falando, para ativações melhores de fluxos daquela localidade, seja por uma adoção ou um modelo de permissão de uso, onde se cria um ambiente razoavelmente comercial, que vai induzir a população e melhorar aquele contexto, retendo pessoas naquele lugar. Além disso, fazer com que tenham atrativos, ou até mesmo de maior porte, como uma possível concessão de espaço, ou uma utilização de uso de forma mais ampla”, explicou o diretor.

Planejamento Estratégico

A visita faz parte do planejamento estratégico da Sempi para mapear áreas do município e elaborar projetos estruturantes que podem atrair investidores. Esse trabalho, que a Prefeitura de Aracaju realiza com transparência e eficiência, tem como foco, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o desenvolvimento da capital.

Foto: Ascom/Sempi