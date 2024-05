Senac abre sete novos ambientes pedagógicos de gastronomia na unidade de Aracaju

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e o diretor Regional do Senac, Marcos Sales, entregaram na manhã desta quarta-feira, 22, os sete ambientes pedagógicos do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) da unidade Aracaju, que passaram por uma completa reforma para correções estruturais e de conexões elétricas. A entrega foi acompanhada por diretores, conselheiros e pela equipe do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI).

“Essa é mais uma missão cumprida pelo diretor Marcos Sales, que está deixando o cargo nesta data. Foram dois anos de luta para corrigir o projeto inicial e colocar para funcionar uma área na qual o Senac é bastante conhecido, que é a Gastronomia. Tivemos uma equipe técnica que se desdobrou para que isso acontecesse e tenho certeza de que, com a oferta de capacitações nestas cozinhas, todas equipadas, vamos ultrapassar os 25 mil alunos atendidos este ano, superando os mais de 20 mil que tivemos em 2023”, enfatizou Marcos Andrade.

Durante a visita aos ambientes, a gerente do NEAI, Priscila Melquíades, explicou o processo de reforma.

“Fizemos correções no projeto de toda a parte elétrica, porque o cabeamento, as tomadas e os quadros elétricos não davam suporte às necessidades dos equipamentos das cozinhas. Foi muita coisa que tivemos que fazer correções, por conta de uma instalação elétrica muito básica”, explicou.

Dos sete ambientes, cinco estão localizados no pavimento térreo e duas dentro da estrutura do Centro de Gastronomia e Turismo, no Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju.

“Essas cozinhas são totalmente funcionais, estão todas equipadas e preparadas para receber os alunos. Vamos agora com toda a equipe da Divisão de Educação Profissional elaborar o plano de cursos. Temos uma procura muito grande pelos cursos de salgadeiro, auxiliar de cozinha, panificação, dentre outros, inclusive para o convênio firmado com o governo do estado. Ofertaremos capacitações e cursos técnicos na área de gastronomia, onde existe uma deficiência de mão de obra qualificada no mercado”, relatou o gerente do CGT, José Américo Siqueira.

Para deixar as cozinhas/ambientes pedagógicos completamente aptos para o uso, foram investidos quase R$ 1,5 milhão, conforme informou o então diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

“Foi um retrabalho muito grande fazer todas as correções do projeto antigo, cuja parte elétrica não suportava os equipamentos, alguns já estavam fora da garantia e por estarem parados, apresentaram problemas e outros estavam quebrados. Houve uma série de custos adicionais, mas hoje estão aptas, graças ao trabalho da equipe de engenharia do Senac, que não mediu esforços para finalizar tudo dentro do prazo. Sou muito grato por essa dedicação”, frisou.

Polo de Saúde

No último dia como diretor Regional do Senac Sergipe, Marcos Sales também entregou, ao lado do presidente Marcos Andrade, o Polo de Saúde de Aracaju, que conta com laboratórios de simulação realística e de enfermagem.

“Deixamos todo o ambiente pronto e preparado para receber o segundo boneco de simulação realística, para melhor capacitação dos alunos dos cursos de saúde, que chegará até setembro deste ano. O primeiro manequim foi enviado para a unidade de Itabaiana, pois o Senac tem muita procura por cursos dessa área”.

Outra obra deixada já encaminhada foi a demolição de um imóvel adquirido pela instituição, onde será instalado o Polo de Moda da capital, além de estacionamento para os colaboradores.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE