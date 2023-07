Senac abre turma exclusiva para curso de Marketing Digital para o público LGBTQIAPN+

Comprometido com inserção social e produtiva, o Senac Sergipe oferta cursos gratuitos para a formação profissional, por meio do Programa Senac Gratuidade (PSG). Dentro dessa perspectiva, a instituição abriu inscrição para o curso Ferramentas de Marketing Digital, voltado para o público LGBTQIAPN+.

Este é o segundo curso oferecido gratuitamente pela Unidade de Aracaju, voltado exclusivamente para este público, em parceria com a ONG Astra. O primeiro foi de Maquiagem Social, cujas aulas aconteceram nos meses de maio e junho deste ano. A parceria tem como objetivo proporcionar a capacitação profissional, fomentar a importância da inclusão social, o respeito à diversidade e fortalecer a missão do Senac de educar para o trabalho.

Os interessados podem acessar o portal do PSG até o dia 17 deste mês para fazer as inscrições. Como requisitos, os inscritos têm que ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.O resultado dos selecionados será divulgado na terça-feira, 18, e a efetivação da participação no curso deverá ser feita na unidade de Aracaju, presencialmente. As aulas acontecerão de segunda à sexta, no período da manhã, começam dia 20 e serão finalizadas no dia 31 deste mês. Estão sendo ofertadas 15 vagas.

PSG

A gratuidade é definida como oferta de vagas em cursos para pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados. O maior objetivo do programa é atingir pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos, na condição de alunos (matriculados ou egressos da educação básica) e trabalhadores, priorizando-se aqueles que satisfizerem as condições de aluno e de trabalhador simultaneamente.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac|SE