Senac Aracaju oferece serviços gratuitos em salão pedagógico em setembro

No mês de setembro, o Senac Aracaju abrirá as portas do salão pedagógico, no segundo andar da unidade, para oferecer serviços gratuitos à comunidade. A iniciativa faz parte do programa educativo do curso Técnico em Imagem Pessoal, proporcionando aos alunos a oportunidade de praticar e aprimorar suas habilidades em atendimentos ao público.

Entre os serviços disponibilizados estão limpeza de pele, limpeza e design de sobrancelhas, terapia capilar, tratamento capilar, corte feminino e escovação. Os atendimentos ocorrerão de 1º a 12 de setembro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, com atendimento por ordem de chegada.

Os serviços serão realizados por alunos supervisionados e, portanto, estarão sujeitos a alterações conforme as necessidades pedagógicas das turmas. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento de identidade, e menores de idade devem estar acompanhados por pais ou responsáveis.

“Esta ação busca beneficiar a comunidade ao mesmo tempo em que oferece uma experiência prática para os alunos do curso”, acrescenta Yluska Ribeiro, coordenadora pedagógica do CEP Aracaju.

Senac SE