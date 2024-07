Senac entrega 124 certificados de qualificação para moradores em Aracaju

Nesta quarta-feira, 3, moradores da região da avenida Perimetral Oeste receberam, em cerimônia, os certificados de conclusão de cursos ofertados pelo Senac – Unidade Aracaju. A parceria firmada entre Prefeitura de Aracaju, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Empresa Diagonal e o Serviço Nacional de Aprendizagem comercial, teve como objetivo ofertar apoio no desenvolvimento da comunidade afetada pelas obras na inclusão socioprodutiva e incremento na renda familiar, com o intuito de evitar, reduzir e mitigar riscos de empobrecimento das famílias.

De acordo com a secretária Municipal de Assistência Social, Rosária Rabelo, a ação faz parte de um projeto bem maior que a construção da avenida Perimetral, que corta cinco bairros da cidade.

“Nós não queremos apenas realizar a obra, a nossa intenção é também trazer o desenvolvimento social e econômico para região. Para isso é preciso trabalhar também as pessoas que vivem nesse território. O ponto de partida foi identificar as demandas de capacitação e buscar no Senac, uma instituição extremamente respeitada e reconhecida pela sociedade, as oportunidades. O Senac é um grande parceiro nesse processo”, afirmou.

“Logo que o projeto nos foi apresentado, o abraçamos totalmente e, para o Senac é um orgulho vivenciar esse momento da entrega dos certificados. É um reconhecimento pelo trabalho que a instituição realiza na sociedade e perante os órgãos envolvidos. Com certeza, essas pessoas terão oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de forma qualificada e até mesmo utilizar os conhecimentos adquiridos para empreender”, adiantou Antônio Santana, gerente da Unidade Senac Aracaju.

O Senac apresentou um portfólio de cursos com foco na geração de emprego e renda, assim como de melhoria profissional para as pessoas que já estão empregadas. Foram sete possibilidades de formação: Informática Básica, Photoshop e Illustrator, Manicure e Pedicure, Porteiro e Vigia, Excelência no atendimento ao público, Ferramentas de Marketing Digital e Noções de Empreendedorismo, o que resultou na qualificação de 124 pessoas.

Roniclay Menezes, atua como gerente de vendas em uma empresa que tem quatro lojas instaladas na capital. Quando a oportunidade apareceu logo fez inscrição em duas formações, Excelência do atendimento ao público e Noções de Empreendedorismo.

“Já mudei a minha forma de atender, de me relacionar e oferecer um produto ao meu cliente. Essa é mais uma vitória em minha vida, mas tenho a certeza de que devo buscar, sempre, mais conhecimento para atuar com excelência”, pontuou.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, a capacitação das pessoas da comunidade residente na região da Perimetral Oeste é importante para que novos negócios surjam dentro do contexto microeconômico dos bairros beneficiados com a obra.

“A parceria com a Diagonal foi um trabalho significativo para que pudéssemos criar oportunidades de qualificação para os trabalhadores, assim como estimular novos empreendedores na área”, ressaltou o presidente.

E foi o que aconteceu com a manicure e pedicure, Cristiane Silva dos Santos. O pequeno espaço onde exercia trabalho informal, ganhou outros ares com a inauguração da empresa que tanto sonhou.

“Sempre sonhei em fazer o curso de manicure, mas nunca tive condições. Quando minha hora chegou, através desse convênio, busquei todo conhecimento. A professora compartilhou as melhores práticas, da forma de atender até a questão da biossegurança dos procedimentos. Minha vida mudou, hoje sou microempreendedora individual, tenho um certificado do Senac, e essa qualificação dará mais segurança para as minhas clientes”, pontuou Cristiane.

“Ter a certeza de que conseguimos transformar tantas vidas, interferir positivamente no comportamento pessoal e na formação profissional é uma satisfação. Isso é Senac”, disse a instrutora Geo Castro, do curso de Manicure e Pedicure.

“Esse é um momento de celebrar o êxito dos alunos que se formaram nos cursos nessa parceria super rica da prefeitura de Aracaju, por meio da execução da Diagonal e o Senac. Sabemos que muitos alunos enfrentaram dificuldades cotidianas para conciliar trabalho e ainda assim fazer o curso. É uma vitória chegar na reta final, ser aprovado e realizar o sonho de receber o certificado. Que seja um novo começo para esses moradores”, Daniela Mariz, coordenadora social da empresa Diagonal.

“Este evento foi um testemunho da sensibilidade da Prefeitura de Aracaju, da excelência na formação profissional do SENAC e da parceria com a empresa Diagonal. O Plano de Desenvolvimento Socioeconômico para aquela localidade, abre portas para uma profissão digna, preparando os alunos para ingressarem no mercado de trabalho com qualificação e espírito empreendedor, plantando sementes de esperança e progresso em nossa cidade”, ressaltou Cristiane Tavares, Diretora de Educação Profissional em exercício.

“O momento é de grande emoção. Tivemos o depoimento de uma formanda que relatou que o Senac, verdadeiramente, transformou sua vida, ou seja, ela estava com poucas perspectivas e agora já está no mercado como empreendedora. Enaltecer a instrutora pela didática, pelo conhecimento compartilhado, revela também o nosso compromisso com a excelência das nossas práticas. Para nós é motivo de orgulho e de comemoração porque estamos transformando vidas e capacitando pessoas para o mercado de trabalho. Essa é uma parceria exitosa”, finalizou o diretor Regional do Senac, Nilson Lima.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE