Senac firma convênio com Quilombo Maloca para capacitação profissional

O projeto visa qualificar e integrar jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade

Foi assinado na manhã desta segunda-feira, 17, um convênio entre o Senac e a Associação da Comunidade Quilombo Maloca. A parceria visa proporcionar cursos profissionalizantes para os moradores da comunidade, com foco especial nos jovens desempregados, oferecendo uma oportunidade de qualificação e inclusão social.

O Presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcos Andrade, ressaltou a importância desta nova iniciativa do Senac.

“Mais uma vez, estamos chegando à população mais carente, oferecendo oportunidades. Ajudamos os adolescentes a encontrarem um rumo na vida profissional, inserindo-os no mercado de trabalho. Do total de participantes do programa Jovem Aprendiz do Senac, 75% conseguem manter seu primeiro emprego”, destacou Andrade.

Andrade ainda frisou que os cursos disponibilizados incluem tecnólogos, e que este convênio é apenas o início de uma série de ações que serão implementadas na comunidade Quilombo Maloca.

Aloísio Santana, presidente da Associação da Comunidade Quilombo Maloca, expressou sua gratidão ao Senac pelo espaço cedido e destacou a relevância dos cursos que serão oferecidos. “Os cursos irão abranger toda a comunidade, dando oportunidade aos jovens que estão desempregados a terem uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante,” afirmou.

Para Alberto Trindade, diretor de Educação Profissional, o projeto também terá um enfoque especial na integração de jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade, buscando promover sua entrada no mercado de trabalho por meio da capacitação oferecida pelo Senac.

“A iniciativa reforça o compromisso do Senac em contribuir para a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social das comunidades menos favorecidas”, finalizou.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE