Senac lança plataforma  “Rede de Talentos” para fomentar a empregabilidade

Em um movimento para impulsionar a inserção dos seus egressos no mercado de trabalho, o Senac lança nesta quarta-feira, 29, a plataforma “Rede de Talentos”. O anúncio ocorre durante o evento Conexão Profissional, que acontece no Polo Senac de Inovação, Ciência e Tecnologia- ICTec, localizado na avenida Barão de Maruim, 593, e que vai reunir especialistas, educadores e representantes do setor empresarial.

A Rede de Talentos visa conectar estudantes e ex-alunos da instituição de educação profissional a oportunidades de emprego, proporcionando um elo direto entre o conhecimento adquirido e a prática profissional. A plataforma é projetada para facilitar o acesso às vagas, além de oferecer recursos de orientação de carreira e desenvolvimento contínuo.

A iniciativa destaca o compromisso do Senac em qualificar seus estudantes, e ainda assegurar que essa qualificação se traduza em empregabilidade. “Nosso objetivo é criar um caminho seguro para que nossos egressos alcancem seus objetivos profissionais, proporcionando o suporte necessário para transformar suas habilidades em carreiras de sucesso”, afirma Nilson Lima, diretor regional do Senac Sergipe.

Empresas parceiras terão a oportunidade de integrar essa rede, oferecendo vagas de emprego e estágios, garantindo que tenham acesso a um pool de talentos qualificados e preparados para os desafios do mercado moderno.

“O envolvimento das empresas é fundamental para o sucesso da plataforma. Elas não apenas divulgam vagas, mas também contribuem para o desenvolvimento contínuo de nossos alunos, fornecendo feedback valioso que nos permite ajustar e inovar nos programas de ensino”, ressalta o diretor regional do Senac Sergipe.

Com este lançamento, o Senac Sergipe marca sua posição como líder em educação profissional, adaptando-se às demandas dinâmicas do mercado e contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico do estado.

“A plataforma “Rede de Talentos” promete ser um divisor de águas para todos os envolvidos no ecossistema da educação e do trabalho”, concluiu Lima.

Senac SE