Senac lança 1º Curso Técnico em Gastronomia da instituição

O Senac Sergipe está com inscrições para o curso Técnico em Gastronomia, com previsão de início das aulas para o dia 21 de agosto. Essa é primeira turma aberta pela instituição, visando atender a demanda do mercado gastronômico sergipano, que tem despontado como um dos mais promissores na economia brasileira, com grandes oportunidades de negócios.

O objetivo da instituição, referência em educação profissional, é formar profissionais capacitados para atuar em diferentes segmentos da área, preparar os alunos para as novas tecnologias e habilitá-los a empreender na área. A qualificação profissional para atuar de forma integrada em estabelecimentos de alimentos e bebidas, passou a ser indispensável, pois o profissional está preparado para acompanhar todos os processos.

“Com a metodologia do Senac contribuímos para formar profissionais dinâmicos, com habilidades e técnicas tanto para a produção quanto para a gestão de alimentos. O técnico em gastronomia é um profissional que pode atuar em diversas áreas, como chef de cozinha, personal chef, indústria alimentícia, gestão e consultoria de alimentos. Com isso o mercado passa a contar com profissionais qualificados produzindo e gerindo alimentos com segurança e qualidade”, destaca José Américo Siqueira, gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) do Senac Sergipe.

No curso Técnico em Gastronomia, o aluno aprenderá a realizar e supervisionar o preparo de receitas, identificar as características dos alimentos, implementar as boas práticas de higiene e manipulação, aproveitar melhor os insumos e manter o padrão de qualidade dos alimentos e bebidas produzidos, elaborar cardápios e fichas técnicas e auxiliar na gestão operacional de negócios gastronômicos.

Com início previsto para o dia 21 de agosto e encerramento no dia 17 de julho de 2024, o curso tem carga horária total de 800 horas/aulas, distribuídas em dez unidades curriculares, sendo a última delas o Projeto Integrador que toda turma apresenta para receber a certificação. O valor total do investimento é de R$ 4,8 mil, que pode ser pago à vista, em 4 parcelas no boleto ou ainda em 10 parcelas no cartão de crédito.

Para fazer o curso, o interessado deve ter concluído o ensino médio e ter idade igual ou maior que 18 anos. A matrícula é realizada somente de forma presencial, das 7h30 às 19h30, na Central de Atendimento, localizada na antiga Rua Vila Cristina, 81, Centro.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac |SE