Senac lança projeto para potencializar a empregabilidade

Com o objetivo de promover a integração dos alunos e egressos da Aprendizagem com o mercado de trabalho, o Senac Sergipe lança na segunda-feira, 4 de novembro, o Projeto Conexão Profissional. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece a partir das 14h30, no auditório Hilton José Ribeiro, do Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju, e será um momento de networking, apresentação de portfólios dos diversos eixos profissionais e parcerias com empresas, fortalecendo a empregabilidade dos participantes.

Após a abertura oficial do evento, entrará em cena o palestrante Antônio Neto, consultor em gestão de negócios e pessoas, que abordará o tema “Motivando para os desafios e oportunidades do mercado de trabalho”. A palestra será interativa e customizada, com humor, vivência, dinâmicas, musicalização, imagens, casos e exemplos verídicos, técnicos e comportamentais.

Com a proposta de conectar os participantes no sentido de facilitar a inserção no mercado de trabalho, o evento contará ainda com a apresentação de case de sucesso, compartilhamento de trajetória profissional, desafios enfrentados e a importância do aprendizado no Senac para o sucesso no mercado. Os participantes poderão ainda efetuar o cadastro de currículo em empresas especializadas em recrutamento e encaminhamento que já confirmaram presença no evento. Na ocasião, será apresentada a Rede de Talentos, uma plataforma criada para fazer a ponte entre alunos e empresas.

Está previsto um momento de interação entre os alunos, egressos e representantes das empresas presentes, com a apresentação de portfólios dos eixos profissionais do Senac. A condução do bate papo será interativa, com o palestrante convidando todos para participar ativamente. Será feita ainda a apresentação da Avaliação Nacional da Qualidade Percebida dos Cursos de 2024, com uma breve explicação sobre a avaliação e instruções para participação, enfatizando sua importância para a melhoria contínua dos cursos.

Senac SE