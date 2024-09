 Senac oferece 180 vagas gratuitas em diversos cursos em Aracaju

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac de Aracaju está com 180 vagas abertas para cursos gratuitos, em diversas áreas, inclusive técnicos, cuja carga horária varia de 800h/aula a 1.200h/aula. Para se candidatar, o interessado deve observar todos os pré-requisitos exigidos para cada modalidade descritos no site https://psg.se.senac.br/ . Para estes cursos, as inscrições são 100% online e encerram-se na sexta-feira, dia 13 de setembro.

Para os cursos técnicos estão sendo ofertadas 120 vagas, sendo 50 delas para duas turmas de técnico em massoterapia, uma no período da tarde e outra à noite, com previsão de começar no dia 14 de outubro e encerrar em março de 2026.

Foram abertas 20 vagas para o técnico em imagem pessoal, cujas aulas acontecerão à noite. A estimativa é que comece dia 15 de outubro e finalize em 17 de outubro de 2025.

Por meio de convênio com a Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), estão sendo ofertadas 50 vagas, divididas entre os cursos de técnico em informática para internet, que tem como público-alvo alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, e técnico em logística, que está sendo ofertado para alunos que estão cursando os mesmos anos, no Centro de Excelência Maria das Graças Azevedo.

Curta duração

Mais quatro cursos estão com inscrições abertas, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), com a oferta de 60 vagas, sendo 15 por cada modalidade. Algumas vagas estão sendo oferecidas por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Política para as Mulheres (SPM).

São duas turmas para prática de trabalho de cabeleireiro, sendo uma pela manhã, e a da tarde, com reserva de 30% para mulheres vítimas de violência (5 vagas). O início das aulas será dia 9 de outubro e finalização dia 20 de novembro deste ano.

As outras duas turmas são para técnicas de depilação e seguem o mesmo molde, com oferta de 15 vagas em duas turmas, manhã e tarde, sendo que cinco vagas do período vespertino são destinadas às mulheres vítimas de violência, começando dia 9 de outubro e encerrando dia 5 de novembro.

Todos os detalhes de documentação, pré-requisitos e demais informações os interessados podem encontrar no site https://psg.se.senac.br/ . Lembrando que, quem efetuar a inscrição e desistir do curso, fica impedido de pleitear outro gratuitamente, por seis meses.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE