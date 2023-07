Senac participa da 1° edição do Festival Gastronômico do Camarão em São Cristóvão

O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto na Praça São Francisco, Centro Histórico da cidade

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) marcará presença na 1° edição do Festival Gastronômico do Camarão, que acontece nos dias 11 e 12 de agosto, a partir das 16h, na Praça São Francisco, no Centro Histórico São Cristóvão. O evento é uma iniciativa da prefeitura da cidade, por meio da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Semdet).

A proposta do evento é valorizar a produção e os produtores do insumo proveniente de terras sergipanas. O município de São Cristóvão é o 3º maior produtor de camarão de viveiro do Estado, com uma produção de 600 toneladas por mês. Além disso, contará com diversas atrações, como a “Feira de Artesanato São Criativos”, premiações, rodadas de negócios, apresentações musicais e aulas de culinária ao vivo com chefs renomados que utilizarão o camarão como ingrediente principal para a preparação de pratos.

O festival vai funcionar como um motivador para serviços dos empreendimentos de alimentos e bebidas, com a venda de pratos elaborados com camarão. Além de estande, o Senac estará presente no festival com a participação do chef Samuel Davi, do Restaurante Escola Senac, um ambiente pedagógico onde alunos do segmento de gastronomia colocam em prática o conteúdo teórico.

“O Senac foi convidado pela Prefeitura de São Cristóvão para fazer parte do evento e nós iremos fornecer, o chefe de cozinha que vai ser um dos jurados disputa de pratos. Nós vamos fornecer também dois garçons e dois auxiliares de cozinha”, conta José Américo Siqueira, Gerente do Centro de Gastronomia e Turismo do Senac (CGT) sobre a participação.

Ele enfatiza que esta é uma parceria formada também com a Fecomércio, em que o Senac irá apresentar o que ele tem a oferecer da área de gastronomia.

“Nós vamos montar também um restaurante, além disso, teremos um estande lá para divulgar os cursos de gastronomia que estão em andamento e os que virão em dois mil e vinte e quatro”, afirma o gerente.

Gastronomia e turismo

Com o objetivo de valorizar as raízes da culinária de São Cristóvão, o evento pretende também fomentar o fluxo turístico na localidade. O município é um dos quatro que integram o piloto do Vai Turismo em Sergipe, projeto lançado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e aqui desenvolvido pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

O público poderá desfrutar a diversidade de pratos e a qualidade dos produtos, enquanto apreciam atrações musicais.

Premiações

Durante o Festival Gastronômico do Camarão, acontecerá o prêmio Paramopama de Gastronomia. Os restaurantes participantes do evento poderão inscrever receitas à base de camarão para concorrer à premiação.

A cadeia produtiva local também será destaque através da apresentação do trabalho de cozinha coletiva, desenvolvido com sucesso pelo grupo de marisqueiras ‘Filhas do Mangue’.

Desenvolvimento sustentável

Vale ressaltar que o evento seguirá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU): A Igualdade de gênero, por abranger bastante o trabalho feminino; O trabalho descente e o crescimento econômico; Cidades e comunidades sustentáveis; Além do consumo e produção responsáveis. Dessa forma, dando visibilidade às comunidades ribeirinhas e transformando-as em espaços sustentáveis e modificando o olhar para o consumo e a produção responsável.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

