Senac participa do lançamento do projeto “País do Forró

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-SE (Cetur), lançou na manhã desta quinta-feira, 1º de junho, o projeto “País do Forró”. Com trio pé-de-serra e casal de quadrilheiros, os convidados para a solenidade e hóspedes foram recepcionados no restaurante do Hotel Sesc Atalaia.

O projeto será desenvolvido durante todo o mês de junho, em Aracaju e cidades do interior sergipano, destacando os atrativos turísticos dos festejos juninos do Estado.

“O Sistema CNC/Fecomércio-SE-Sesc-Senac mostra através deste projeto e do ‘São João na Praça’, que acontecerá na General Valadão de 12 a 22 de junho, que é possível fomentar o nosso turismo, ressaltando os atrativos sergipanos. Com essas duas ações, vamos gerar emprego e renda. Enquanto representantes do setor terciário, estamos fazendo a nossa parte, criando atrativos para movimentar o comércio em geral e o turismo em todo o Estado. O governo, a Prefeitura de Aracaju e de outros municípios estão promovendo eventos com esse objetivo. Estamos ampliando as nossas ações e fazendo a diferença, com o propósito de fortalecer o comércio e melhorar a vida do povo sergipano”, frisou o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade.

O ‘País do Forró’ vai percorrer bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, na capital e no interior, conforme detalha o presidente do Cetur, Fábio Andrade.

“Serão 30 dias de caravana percorrendo bares, restaurantes, hotéis no café da manhã, aeroporto, beach club, o centro comercial de Aracaju, mercado, para que as empresas sintam todo esse clima. É uma ação para impulsionar a lucratividade dos setores do comércio de bens, serviços e o turismo. Neste período, teremos Roberto dos Oito Baixos e trio, um casal de quadrilheiros e Tia Lu, uma guia de turismo extremamente profissional, animando os locais e levando para os turistas, informações sobre o país do forró, os locais onde estão acontecendo festas e sobre nossas atrações culturais e artísticas. Vamos mostrar as potencialidades de Sergipe”.

A proposta, apresentada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac através do recém-criado Conselho Empresarial de Turismo, recebeu o amplo apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Sergipe é de fato o país do forró, que pode e deve ter festa típica nossa o ano inteiro, fomentando a economia criativa e o nosso turismo. Esse foi um projeto excelente, pensado pelo presidente Marcos Andrade e que teve apoio do nacional, Roberto Tadros.

“Neste lançamento, vimos quanto o turista gosta do nosso forró. Então, será uma ação bastante positiva para o nosso Estado”, destacou a diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias.

A capacitação de pessoas para atender bem quem visita Sergipe é uma das preocupações do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, que pretende oferecer cursos nos 75 municípios do Estado, conforme ressaltou o diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

“A Fecomércio quer movimentar todo o Estado durante este mês, mostrando que Sergipe é realmente o ‘País do Forró’, com uma caravana que vai passar pelos municípios, levando forró e apresentações culturais, através do Sesc. E o Senac aproveitará para divulgar os cursos e capacitações que tem para oferecer e que podem levar melhorias para cada cidade e elevar a qualidade de vida dos moradores. É preciso qualificar as pessoas para recepcionar bem os turistas. O visitante que é bem atendido, divulga o Estado, volta e traz mais pessoas. A educação profissional fomenta o turismo”.

