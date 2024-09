Senac realiza “Café com o Mercado de TI” na unidade de Itabaiana

Evento acontece dia 27 de setembro com o objetivo de ouvir demandas dos empresários do segmento de TI

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Itabaiana sediará no dia 27 de setembro, o “Café com o Mercado de TI”. O evento tem o objetivo de estabelecer conexões com empresas contribuintes do Sistema Fecomércio e coletar informações relevantes sobre o mercado de Tecnologia da Informação (TI).

De acordo com o coordenador dos cursos de TI do Senac Sergipe, Cláudio Cândido, a ação faz parte do Plano Diretor do Segmento de Tecnologia da Informação, do Núcleo Nordeste.

“No plano está justificado que a realização do evento surge da necessidade de estreitar o relacionamento entre os Regionais do Senac e as empresas contribuintes do Sistema, promovendo uma escuta ativa para identificar necessidades e oportunidades de colaboração. Este evento é essencial para o cumprimento do objetivo estratégico de ser mais reconhecido pelas empresas e pessoas, destacando a capacidade do Senac em oferecer soluções de qualidade que atendam às demandas do mercado local”, informou Cláudio Cândido.

O Café com o Mercado de TI será um momento de integração e apresentação dos serviços do Segmento de Tecnologia da Informação dos Regionais do Senac que fazem parte do Núcleo Corporativo do Nordeste.

“Será um momento de networking, de troca de informações com os participantes, visando coletar dados para que o Senac possa oferecer soluções educacionais e de desenvolvimento profissional personalizadas, alinhadas às necessidades específicas das empresas. Com isso, o Senac disponibilizará um portfólio Inovador, com cursos alinhados com o mercado e integrado ao laboratório de inovação, resolvendo problemas reais das empresas”, frisou o coordenador dos cursos de TI.

O café, que tem como público-alvo representantes de empresas do segmento de TI e que possuem Setor de TI, começará às 8h, em todas as Regional do Núcleo Nordeste do Senac, seguida da fala de abertura dos diretores Regionais, apresentação da equipe comercial / corporativo e de encaminhamento para o mercado.

Após as apresentações, será o momento da escuta ativa com debate e levantamento das maiores dificuldades do mercado, e alinhamentos com os produtos e ações realizadas pelo Senac. O encontro será encerrado com a apresentação do levantamento do Portfólio de Cursos para atender as demandas, bem com a necessidade de criação de novos.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE