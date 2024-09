Senac realiza o III Make Colors no município de Aracaju

“Make Colors, que chega à terceira edição consolidado como um evento que revela os talentos do nosso estado”

Um dia de valorização profissional, dedicado a revelar novos talentos da maquiagem, impulsionando suas carreiras e contribuindo para o desenvolvimento do mercado local. Este é o objetivo da terceira edição do campeonato de maquiagem Make Colors, que será realizada pelo Senac Sergipe no dia 30 de setembro, no auditório Hilton José Ribeiro, no Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju.

Além da competição entre os maquiadores profissionais inscritos, o evento contará com exposição de produtos, palestras e sorteios de brindes.

“O mercado de maquiagem profissional em Sergipe está em constante crescimento, com a demanda por serviços qualificados cada vez maior. A proposta do Make Colors é mostrar que os profissionais devem sempre aprimorar a técnica e estimular a criatividade, a fim de atender às expectativas cada vez mais exigentes dos clientes. É um evento que abre porta para os participantes e os vencedores”, destaca a coordenadora dos cursos de Beleza, Felipa Edite, responsável pela organização do evento.

O Make Colors será aberto às 10h, com a recepção dos participantes, seguida de palestra do instrutor de Beleza do Senac, Roberto Prata, sobre “Os Mitos e Verdades sobre Cuidados com a Pele”. Após o intervalo do almoço, o evento será retomado no período da tarde, com palestra de Edilberto Marcelino, sobre a “Construção da Imagem Pessoal”.

“A competição começará logo após a palestra e os competidores terão uma hora para apresentar seus trabalhos. Os três melhores serão escolhidos pelos jurados, levando em consideração a criatividade, originalidade e técnica de acordo com o tema escolhido. A premiação acontecerá encerrando o Make Colors, que chega à terceira edição consolidado como um evento que revela os talentos do nosso estado”.

Os interessados podem se inscrever para participar das palestras e acompanhar a competição podem se inscrever no portal do Senac. (clique aqui).

“O Make Colors foi pensado visando fortalecer a profissão de maquiador, estimular o aprimoramento da técnica e da criatividade, promover a troca de experiências, divulgar a maquiagem profissional, além de gerar oportunidades para o público participante”, reforça Felipa Edite.

