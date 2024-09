Senac SE realiza II Seminário Internacional de Educação Profissional

Evento congrega ainda o Fórum de Turismo e a Jornada de Tecnologia da Informação

O Senac Sergipe realiza nos dias 9 e 10 de outubro, o II Seminário Internacional de Educação Profissional de Sergipe, com o objetivo de dar visibilidade e cientificidade às variadas práticas e políticas implementadas na instituição. Este ano, o evento contempla ainda o VI Fórum de Turismo e a III Jornada de Tecnologia da Informação, cujas atividades acontecerão no Teatro Atheneu e no Auditório Hilton José Ribeiro, na sede do Senac em Aracaju, e ainda no Museu da Gente Sergipana.

Serão realizadas diversas palestras, rodas de conversa, mesas redondas e apresentações, contando inclusive com a participação do Prof. Dr. Carlos Brito, da Universidade do Porto – Portugal, que falará sobre “Futuro do Trabalho: Como as Novas Tendências Moldam a Demanda por Competências e Habilidades”. O evento congrega instrutores, investigadores, docentes, comerciantes, empreendedores e educadores que atuam, especialmente, na Educação Profissional.

A assessora de Inovação Educacional do Senac SE, Cristiane Tavares, destaca a importância da realização do Seminário, englobando mais dois eventos.

“O evento busca consolidar o Senac Sergipe como uma referência nacional em pesquisas voltadas para a Educação Profissional e dará destaque a diversas práticas e políticas inovadoras da instituição, com trabalhos apresentados na categoria de artigo científico (resumo expandido).

Coordenadora do seminário, Cristiane Tavares ressalta a importância de promover o diálogo e a troca de boas práticas em um evento tão significativo para o setor.

“Entre os palestrantes, contaremos com profissionais de destaque, como representantes dos Regionais Senac de São Paulo e do Rio Grande do Norte, e do Departamento Nacional, além da participação especial do professor português Carlos Brito, da Universidade do Porto”, enfatiza a assessora.

Público-alvo

As inscrições para participar do evento já estão abertas, bem como para apresentação de trabalhos, na página do seminário https://www.se.senac.br/seminario/ . Toda a programação está disponível no mesmo endereço eletrônico. O evento é gratuito e inclui certificado.

O público-alvo são estudantes, professores, pesquisadores, instrutores do Sistema S e sociedade civil organizada: interessados em educação profissional e turismo.; equipe do Plano Diretor de Turismo do Núcleo Nordeste (PDTUR): profissionais focados em estratégias turísticas e do eixo de Tecnologia e Informação; empreendedores e empresários do setor Turístico, da Tecnologia e da Educação: buscando novas oportunidades e melhores práticas; representantes de instituições governamentais e ONGs: engajados em políticas e projetos de educação e turismo sustentável, e comunidade acadêmica e científica: interessados em apresentar pesquisas e colaborar em projetos interdisciplinares.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE