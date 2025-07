Senac Sergipe atinge média 9,31 na Avaliação Nacional da Qualidade Percebida dos Cursos

Foram avaliados quesitos como professor, recursos didáticos, organização do curso, infraestrutura e atendimento

Avaliação Nacional da Qualidade Percebida dos Cursos do Senac 2024 – ANQP, revelou aumento no desempenho do Senac Sergipe. Os quesitos avaliados incluem as dimensões “Professores”, “Recursos Didáticos”, “Organização do Curso”, “Infraestrutura” e “Atendimento”. Sergipe registrou médias acima de 9,00 em todos os critérios, com destaque para a dimensão “Professores”, que obteve uma média de 9,37 em 2024, superior à média nacional de 9,03.

O Senac Sergipe destacou-se no ano de 2024 pelo incremento na taxa de resposta da pesquisa, atingindo 17,4% em Sergipe e superando os 8,1% em âmbito nacional. Tal elevação na representatividade demonstra aderência ao perfil do público-alvo e comprometimento com a melhoria da qualidade.

Na dimensão “Recursos Didáticos”, Sergipe alcançou 9,20, enquanto a média nacional ficou em 8,91. Em “Organização do Curso”, Sergipe obteve 9,16, superando a média nacional de 8,78. A dimensão “Infraestrutura” apresentou uma das mais significativas melhorias, com Sergipe registrando 9,20 em 2024, comparado a 8,79 no ano anterior, enquanto a média nacional foi de 9,09.

Por fim, no quesito “Atendimento”, Sergipe também se destacou com uma média de 9,24, acima da média nacional de 8,96.

O relatório completo, elaborado pelo Departamento Nacional está disponível no Portal Prospecção Senac – canal único e exclusivo de comunicação com os Departamentos Regionais, que oferece, além de um panorama detalhado sobre o desempenho e a qualidade dos cursos do Senac em 2024, apresenta Produção Educacional, Pesquisas Nacionais, Mercado de Trabalho, Indicadores de Gratuidade, entre outras formas de análise e projeções desenvolvidas pela equipe da Diretoria de Educação Profissional do Senac.

Nacional

O Departamento Nacional do Senac anunciou os resultados da ANPQ 2024, revelando crescimento no Índice de Qualidade Percebida (IQP) nacional em relação ao ano anterior. A pesquisa, realizada entre 14 de outubro e 20 de novembro de 2024, contou com a participação de estudantes de todo o país e tem como objetivo aferir a qualidade dos cursos oferecidos pela instituição, segundo a percepção dos alunos.

Os dados colhidos são fundamentais para o aprimoramento contínuo dos serviços educacionais do Senac, além de promoverem transparência para a sociedade. O índice nacional subiu de 8,99 em 2023 para 9,00 em 2024.

Senac SE