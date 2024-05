Senac Sergipe entrega 124 certificados em Moita Bonita

Por meio do Qualifica Moita foram ofertados os cursos de educação inclusiva e cuidador infantil

A unidade do Senac em Itabaiana fez entrega dos certificados para 124 alunos do município de Moita Bonita, que concluíram os cursos de educação inclusiva e cuidador infantil. As qualificações foram ofertadas em parceria com a prefeitura local, por meio do programa Qualifica Moita.

Foram 160 horas/aula para o curso de cuidador infantil e 40 horas/aula para o de educação inclusiva, com aulas ministradas por instrutores do Senac, durante três meses.

“O Qualifica Moita é uma realidade em nossa cidade e todas as áreas da gestão atuam para buscar oferecer conhecimento aos munícipes. Nós da Secretaria de Educação, identificamos esses cursos como uma oportunidade para que os profissionais possam estar ainda mais bem preparados e ofertar um serviço de excelência na educação inclusiva e infantil. Agradecemos também ao Senac Sergipe pela parceria”, disse o secretário de educação, Wesley Azevedo.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito de Moita Bonita, Vagner Costa da Cunha; da gerente da unidade do Senac de Itabaiana, Maria Isabel de Assis Lima, do instrutor do curso de Cuidador Infantil, Danilo de Góis Souza, e da analista educacional, Lucivânia Santana Sales da Gama.

“É muito importante vivenciar momentos como esse, no qual podemos visualizar gestores comprometidos com a qualificação profissional de seus colaboradores da Educação. Foi maravilhoso participar dessa entrega de certificados. Mais uma vez o Senac cumpriu sua missão, como empresa que se preocupa em profissionalizar o cidadão, para que tenha uma vida digna, através do seu trabalho”, destacou a gerente Maria Isabel de Assis Lima.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE