Senac Sergipe está com as inscrições abertas para cursos gratuitos

Programa Senac de Gratuidade oferece 435 vagas distribuídas em 21 cursos diferentes nas unidades de Aracaju, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória

O Senac Sergipe está com vagas abertas para 21 cursos gratuitos pelo Programa de Gratuidade Senac (PSG). São 435 vagas distribuídas em várias turmas para as unidades de Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto e Aracaju. Todos os cursos terão início em agosto.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo portal do PSG até o dia 20 de julho. Para consultar as opções de cursos, período e horário das aulas, pré-requisitos, entre outras informações, acesse https://psg.se.senac.br/cursos

Para concorrer às vagas ofertadas dos cursos de qualificação profissional e técnico ofertadas pelo PSG, o candidato deverá preencher os pré-requisitos do curso escolhido integralmente: ter a idade mínima exigida pelo curso, apresentar a escolaridade necessária, possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários-mínimos federais, estar matriculado ou ser egresso da educação básica, ser trabalhador empregado ou desempregado.

Caso o participante venha a ser classificado, deverá apresentar os documentos solicitados conforme edital e diretrizes. A não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos, importará no cancelamento da inscrição.

Cursos e Unidades

Tobias Barreto

A unidade oferece o curso Práticas de Trabalho do Cabeleireiro, com 15 vagas disponíveis.

Nossa Senhora da Glória

Na unidade de Nossa Senhora da Glória há oferta de quatro cursos: Empreendedor de Pequenos Negócios e Agente de Combate às Endemias, cada um com 25 vagas; e Práticas de Trabalho do Cabeleireiro e Hambúrguer Artesanal, com 15 vagas cada.

Aracaju

Na unidade educacional de Aracaju, estão sendo ofertados nove cursos: Língua Brasileira de Sinais (Libras Básico), Cabeleireiro, Práticas de Trabalho de Cabeleireiro, Depilador e Manicure e Pedicure, com 15 vagas cada um; Maquiador, com 15 vagas ofertadas; Técnico em Enfermagem, com 35 vagas; Massagista nos turnos da tarde e noite, com disponibilidade de 25 vagas em cada turno. Há também o curso de Especialização em Técnica de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 35 vagas.

Centro de Gastronomia e Turismo

Para o Centro de Gastronomia e Turismo, em Aracaju, são seis cursos disponíveis no total. Agente de Alimentação Escolar, Salgadeiro, Organizador de Eventos, Agente de Viagens, Recepcionista de Eventos e Técnica para Monitor de Turismo, cada um deles com 20 vagas.

Todas as informações dos cursos PSG estão no site https://psg.se.senac.br/. A unidade do Senac Aracaju fica localizada na Av. Ivo do Prado, 564, Edf. Hilton José Ribeiro – São José.Telefone: (79) 3212 1560.

