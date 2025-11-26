Senac Sergipe está com inscrições abertas para 50 cursos gratuitos até dia 30/11

São ofertadas 926 vagas em várias unidades do estado distribuídas nas áreas de turismo, beleza, gastronomia, informática, gestão e saúde

O Senac Sergipe está com inscrições abertas para 50 cursos gratuitos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). São 926 vagas distribuídas em várias turmas para as unidades de Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto e Propriá. Todos os cursos terão início em janeiro de 2026.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo portal do PSG até o dia 30 de novembro. Para consultar as opções de cursos, período e horário das aulas, pré-requisitos, entre outras informações, acesse https://psg.se.senac.br/cursos

Para concorrer às vagas ofertadas dos cursos de qualificação profissional e técnico ofertadas pelo PSG, o candidato deverá preencher os pré-requisitos do curso escolhido integralmente: ter a idade mínima exigida pelo curso, apresentar a escolaridade necessária, possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários-mínimos federais, estar matriculado ou ser egresso da educação básica, ser trabalhador empregado ou desempregado.

Caso o participante venha a ser classificado, deverá apresentar os documentos solicitados conforme edital e diretrizes. A não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos, importará no cancelamento da inscrição.

Cursos e Unidades

Aracaju

A unidade educacional de Aracaju oferece um total de 220 vagas, distribuídas em 15 cursos. São eles: Editor de Vídeo (20 vagas); Montagem, Configuração e Manutenção de Computadores (10 vagas); Aplicações Web com Python (15 vagas); Instalador e Reparador de Redes de Computadores (10 vagas); Programador Full Stack (15 vagas); Operador de Computador (15 vagas); Maquiador (15 vagas); Prática de Cabeleireiro (15 vagas); Operador de Caixa (25 vagas); Recursos Humanos; Marketing em Mídias Digitais (25 vagas); Gestão de Pequenos Negócios (25 vagas); Assistente Administrativo (25 vagas) e Agente de Limpeza (25 vagas). Para atender às demandas, o Senac Aracaju oferece ainda o curso de Cuidador de Idosos (25 vagas), que apresenta um mercado de trabalho promissor devido ao envelhecimento da população brasileira e às crescentes necessidades de cuidado especializado.

Nossa Senhora da Glória

A unidade oferece 185 vagas, distribuídas em nove cursos: Especialização Técnica de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva – UTI (25 vagas); Informática Básica – Sistemas Operacionais e MS Office (15 vagas); Atendente de Farmácia (25 vagas); Agente Comunitário de Saúde (25 vagas); Práticas de Trabalho do Cabeleireiro (15 vagas); Hambúrguer Artesanal (15 vagas); assistente de recursos humanos (25 vagas); Assistente Administrativo (25 vagas) e Informática Básica – Sistemas Operacionais e MS Office (15 vagas).

Itabaiana

O Centro de Educação Profissional (CEP) de Itabaiana oferta 65 vagas distribuídas em 4 cursos: Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos – Manhã (15 vagas) Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos – Tarde (15 vagas); Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos – Noite (15 vagas) e Design de Sobrancelhas (20 vagas).

Tobias Barreto

A unidade oferece 195 vagas, distribuídas em 11 cursos. A novidade nesta temporada é o curso de Cuidador Infantil – Tarde e Noite (20 vagas em cada turno), além de muitos outros como: Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos – Manhã (15 vagas); Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos – Tarde (15 vagas); Marketing em Mídias Digitais e Redes Sociais (20 vagas); Organizador de Eventos (15 vagas); Preparação de Doces e Salgados para Lanchonete (15 vagas); Preparo de Bolos e Tortas (15 vagas); Técnicas de Depilação (15 vagas); Técnicas de Manicura e Pedicura (15 vagas) e Atendente de Farmácia (20 vagas).

Centro de Gastronomia e Turismo (CGT)

O CGT oferece 160 vagas, distribuídos em nove cursos, sendo cinco deles focados em turismo, como: Recepcionista em Meios de Hospedagem (20 anos); Técnicas para Monitor de Turismo (20 vagas); Aperfeiçoamento em Turismo de Experiência e a Excelência no Atendimento ao Turista (20 vagas); Operador de Turismo Receptivo (20 vagas) e Agente de Viagem (20 vagas). Há também quatro cursos na área da culinária, como: Panificação: Técnicas e Bases (15 vagas); Pizzaiolo (15 vagas); Salgadeiro (15 vagas) e Agente de Alimentação Escolar (15 vagas).

Propriá

A unidade oferece a quantidade de 31 vagas divididas em dois cursos. São eles: Informática Básica – Sistemas Operacionais e MS Office (11 vagas) e o destaque para o de Cuidados com Alimentação e Saúde do Idoso (20 vagas).

Acesse a página sobre os cursos do PSG do Senac Sergipe e confira todas as informações.

Senac SE