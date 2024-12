Senac Sergipe lança o mais novo podcast institucional

O Senac Sergipe anunciou na quinta-feira, 5, o mais novo projeto da instituição: ‘Senac em Rede’. O podcast, apresentado por alunos do curso Técnico de Rádio e Televisão, teve em sua estreia de gravações, o presidente do Sistema Fecomércio de Sergipe, Marcos Andrade, e o Diretor Regional do Senac, Nilson Lima.

A supervisão do primeiro episódio foi do instrutor Franklin Timóteo.

“Foi momento fantástico e inovador para os alunos. Eles tiveram esse aprimoramento nas questões técnicas do curso, seja na direção de imagens, na cinegrafia, na produção e na apresentação desse momento. Que seja o início de uma vida longa para esse projeto”, ressaltou.

Com a apresentação dos alunos Daiane Marques e Rey Farias, o primeiro episódio, apresentou temas como atuação do Sistema Comércio na economia, avanços no turismo do Estado com o programa Vai Turismo da CNC, capitaneado pela Fecomércio, as transformações do cenário da empregabilidade em Sergipe com a educação profissional ofertada pelo Senac e os projetos para 2025.

“É muito gratificante participar, justamente na etapa final do curso, dessa experiência, com esses dois ilustres convidados, sob a supervisão do professor Franklin. Só tenho a agradecer ao instrutor, ao Senac e à Fecomércio por nos permitir essa experiência para mercado de trabalho”, enalteceu Rey Farias.

“Foi uma experiência incrível e só tenho a agradecer a Deus e ao Senac pela oportunidade de fazer esse curso. É um aprendizado único que eu vou levar por toda minha vida. Agradeço também ao professor Franklin pelas orientações e a todos que fazem parte deste projeto que já é sucesso”, completou Daiane Marques.

De acordo com Cláudio Cândido, coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, para o curso de Rádio e TV, investir em novas tecnologias não é apenas uma opção, mas sim, uma necessidade estratégica para garantir que os estudantes estejam preparados para enfrentar os desafios de um mercado em constante mudança.

“O mercado de trabalho investe em streaming, e no curso de rádio e Televisão do Senac estamos trazendo também as ideias. E nada melhor do que os próprios alunos através dessa experiência, trabalharem com essa nova roupagem de comunicação”, disse.

Para os convidados do primeiro episódio, uma boa surpresa quanto ao nível de desenvoltura na condução da entrevista.

“Estamos muito felizes em constatar o nível dos nossos alunos na apresentação do programa. Esse é o padrão Senac de formar para o mercado de trabalho”, ressaltou Nilson Lima, diretor Regional do Senac.

“Foi um momento de muita gratidão, muita descontração. No Sistema Comércio fazemos mais e melhor. E os alunos têm demonstrado o quanto aprenderam, graças à equipe de instrutores que temos na instituição. No Senac, o trabalho é de excelência”, afirmou o presidente do Sistema Comércio de Sergipe, Marcos Andrade.

A exibição dos episódios, gravados no estúdio da unidade Senac de Aracaju, será no Youtube institucional, a partir de janeiro de 2025.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE