Senac Sergipe participa do Congresso Security Leaders Salvador 2024

Uma comitiva de 10 funcionários do Senac Sergipe participou nos dias 7 e 8 de agosto, do Congresso Security Leaders Salvador 2024, um dos eventos mais prestigiados em Segurança da Informação e Cibernética do Brasil. O evento, que atrai líderes e especialistas de todo o país, faz parte de uma série de encontros regionais promovidos nas principais capitais brasileiras, destacando-se pela profundidade dos debates e pela qualidade das apresentações.

A equipe foi formada pelos instrutores de Tecnologia da Informação (TI) Batson Silva Batalha, Francisco Farias Gomes, Mikaela de Andrade Lima, Nágila Caroliny Nunes da Silva Dória, Messia Maria Silva Menezes e Sérgio Antônio Pitanga; o coordenador dos cursos de TI, Cláudio Cândido dos Santos, o gerente de Relação com o Mercado, Gildo Antônio, além do assistente de suporte administrativo, Abner Santos Oliveira e o motorista, André Brito Conceição. O grupo de Sergipe foi recepcionado na unidade Senac Casa do Comércio, onde teve a oportunidade de conhecer as instalações modernas, os equipamentos utilizados e a qualidade dos recursos educacionais, refletindo um compromisso com a excelência acadêmica.

O congresso foi aberto pelos organizadores, Sérgio Sermoud e Graça Sermoud. A programação incluiu uma série de palestras e painéis sobre temas como Inteligência Artificial, microsegmentação de redes e a aplicação de tecnologias quânticas na cibersegurança. O evento destacou-se pela abordagem inovadora e a profundidade dos temas discutidos.

“O evento foi bastante produtivo, porque quando se fala da IA, o fator segurança é imprescindível, principalmente para o usuário leigo, que não tem o conhecimento do que é uma segurança de dados e de informações. Os conteúdos foram muito bons, com palestrantes excelentes e qualificados. E a aceitação dos nossos instrutores que participaram do evento foi excelente, porque tinha tudo a ver com a sala de aula, com o dia a dia deles”, destacou Gildo Antônio.

A palestra de abertura do evento foi feita pelo professor Fábio Martins sobre “Inteligência Artificial: Os Desafios da Era Exponencial”, abordando os desafios regulatórios e tecnológicos dessa revolução da TI. Já o painel “Inteligência Artificial & Cibersegurança: A Colab de Milhões!”, explorou como a IA está transformando a cibersegurança, tanto como ferramenta de defesa quanto como vetor de novas ameaças.

“Foi uma experiência extremamente enriquecedora, tanto na parte profissional quanto pessoal, pois trabalhamos muito a questão da segurança da informação. Tivemos a oportunidade de fazer network com outras empresas e conhecer as tecnologias que estão sendo utilizadas. Particularmente, o auge foi estudar e conhecer mais sobre computação quântica, que é algo relativamente novo na área de informática. A abordagem sobre a segurança e ética no uso da Inteligência Artificial, que é importante passarmos para os nossos alunos, foi outro ponto importante. Foi um evento enriquecedor, que ampliou a nossa visão”, destacou a instrutora Mikaela de Andrade Lima.

O congresso proporcionou troca de conhecimento e oportunidade para fortalecer a rede de contatos do Senac Sergipe com especialistas renomados. Os aprendizados e as novas parcerias estabelecidas durante o evento contribuirão significativamente para o desenvolvimento contínuo da instituição e para a excelência na formação dos futuros profissionais de cibersegurança.

“A participação no Congresso Security Leaders Salvador 2024 foi fundamental para expandirmos nosso conhecimento sobre as últimas inovações em cibersegurança. O evento nos proporcionou insights valiosos que serão incorporados nos cursos oferecidos pelo Senac e na futura faculdade que será implantada em Aracaju. Observamos as melhores práticas e tendências que ajudarão a moldar um currículo alinhado com as demandas do mercado, garantindo que nossos alunos estejam preparados para enfrentar os desafios do futuro”, destacou Cláudio Cândido.

