Senac Sergipe participa Salão Nacional do Turismo em São Paulo

O Senac Sergipe marcou presença na 9ª edição do Salão Nacional do Turismo 2025, realizado de 21 a 23 de agosto, em São Paulo, promovido pelo Ministério do Turismo (MTur). Com o tema “Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade no Turismo”, o evento reuniu as 27 Unidades da Federação em uma vitrine de gastronomia, cultura, artesanato, palestras, experiências e oportunidades de negócios e contou com um recorde de 35 mil visitantes.

Na programação, o Senac Sergipe realizou uma aula show com a participação do instrutor de gastronomia, Célio Fontes, que mostrou de forma descontraída e interativa, o preparo da receita de “cocada com amendoim cozido”, criada por ele. Enquanto cozinhava, o chefe encantou e cativou o público com carisma e com a riqueza da culinária e da história sergipana.

“Muitas mulheres construíram suas famílias e criaram seus filhos fazendo cocada com o coco. Com esse contexto social, surgiu a ideia de fazer essa iguaria com a macaxeira, alimento também muito representativo na subsistência familiar, unida ao amendoim que é um bem imaterial e cultural de nosso estado, para a programação da Semana S, em Aracaju. A receita foi o ápice da nossa programação”, reconheceu.

O secretário de turismo de Aracaju, Fábio Andrade, pontuou a excelência e credibilidade dos serviços que o Senac Sergipe presta ao estado. “Foi muito mais que uma aula show, foi uma aula de pertencimento. Célio mostrou nossa cultura, por meio da gastronomia, com a alegria e a energia do povo sergipano, e deixou o público com vontade de conhecer Sergipe. Parabéns ao Senac por ter um profissional como ele e uma equipe competente e comprometida. O que o Senac faz, faz muito bem-feito!”, disse.

Para o turismólogo e instrutor do curso técnico de turismo do Senac de Canindé do São Francisco (SE), Carlos Moisés, essa participação consolida por todo o Brasil, o destino sergipano, as rotas, o ecoturismo, a gastronomia, o folclore, a música e toda a riqueza de Sergipe. “A cultura sergipana é muito rica em todas as suas vertentes e o Senac com sua excelência encantou e demonstrou aqui no Salão do Turismo 2025, fortalecendo a divulgação de todo o nosso potencial”.

O secretário de estado do Turismo (Setur), Marcos Franco, chancelou a importância da presença de Sergipe no evento que reforça o protagonismo do turismo brasileiro no cenário internacional. “É fundamental estarmos no evento com muitas novidades, de um setor transversal, que envolve todos os ramos como gastronomia, economia, parcerias com entidades públicas e privadas. Sergipe tem batido recordes. No nosso governo o investimento é prioridade. Quando se sabe da importância do nosso setor, que gera renda e emprego de imediato, reforçamos em proporcionar qualidade de vida para os nossos sergipanos”, finalizou.

Esteve presente também no 9º Salão Nacional de Turismo, o diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, Adalberto Souto.

Senac SE

