Senador Alessandro Vieira anuncia construção de duas UBSs em Aracaju

A saúde de Aracaju recebeu uma importante notícia nesta segunda-feira, 24, com a confirmação da construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na capital sergipana. A conquista é fruto de uma parceria entre o senador Alessandro Vieira (MDB/SE), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, com o apoio da gestão federal.

O senador Alessandro comemorou a novidade e destacou a importância das novas UBSs para a saúde pública de Aracaju. “A saúde de Aracaju pede socorro há anos, e agora estamos virando essa página. Com articulação, trabalho e investimentos, vamos ampliar o atendimento e garantir mais acesso para quem mais precisa”, afirmou o senador.

Ele também ressaltou o compromisso de seu mandato com a cidade, destacando o aporte de R$ 15,9 milhões destinados à ampliação da rede de saúde da capital. “Nosso mandato está junto nessa missão, garantindo apoio e recursos para tirar essa demanda do papel”, disse.

A prefeita Emília Corrêa, que tem atuado de forma conjunta com o senador, destacou a importância da colaboração entre as esferas municipal, estadual e federal. “Com a união de esforços, conseguimos avançar na melhoria da saúde de Aracaju. As novas UBSs são um reflexo desse trabalho conjunto, e vamos continuar lutando para oferecer mais qualidade no atendimento à nossa população”, afirmou.

No último sábado, 22, o senador Alessandro Vieira esteve reunido com a prefeita Emília Corrêa e o secretário nacional de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales. Juntos, o grupo discutiu estratégias para fortalecer a rede de saúde e garantir o acesso facilitado a consultas, exames e cirurgias.

Com as novas UBSs, a capital sergipana dá mais um passo importante no fortalecimento da atenção básica à saúde e no atendimento à população que mais necessita de cuidados médicos. O senador Alessandro Vieira reafirmou o seu compromisso com a capital sergipana e a continuidade dos esforços para a melhoria da saúde pública em Aracaju. “Com diálogo e ação, seguimos trabalhando para um futuro melhor para os aracajuanos e sergipanos”, concluiu.

Amanhã, quarta-feira, dia 26, o senador Alessandro Vieira será recebido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na pauta, as reivindicações de Aracaju, com destaque para o fortalecimento da atenção básica e as melhorias na infraestrutura da saúde na capital sergipana. “Em breve esperamos anunciar mais novidades sobre o avanço da saúde em Aracaju”, ressaltou Alessandro.

