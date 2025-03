SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DESTINA R$ 14 MILHÕES PARA O PROGRAMA HABITACIONAL HABITA SOCORRO

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou da cerimônia de entrega dos primeiros 100 certificados de subsídio para entrada no financiamento do programa habitacional Habita Socorro Parque Vida Nova, promovido pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

O evento é uma oportunidade para celebrar um dos maiores avanços para a população socorrense, com foco na inclusão social e no acesso à casa própria.

O Habita Socorro é um conjunto de programas habitacionais da Prefeitura de Socorro, que visa garantir moradia digna para servidores públicos e moradores do município com renda mínima de um salário mínimo. Em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal, o programa oferece um subsídio de até R$ 55 mil para a entrada no financiamento do imóvel, com o restante do valor sendo pago por meio de parcelas ajustadas à condição financeira do beneficiário.

O programa recebeu emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira no valor de R$ 14 milhões, e vai ampliar o acesso ao financiamento habitacional no município, permitindo que mais cidadãos de Socorro tenham a oportunidade de conquistar o sonho da casa própria.

Alessandro Vieira, coordenador da bancada federal sergipana, destacou a relevância do investimento. “Garantir o acesso à moradia é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O programa Habita Socorro representa uma oportunidade real para que famílias de baixa renda possam conquistar o seu lar, com segurança e qualidade de vida. A bancada federal sergipana tem atuado para que mais recursos sejam direcionados a iniciativas como essa, que transformam a realidade de milhares de sergipanos”, ressalta Alessandro.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho, também agradeceu o trabalho do senador Alessandro Vieira e os recursos essenciais para viabilizar a execução do programa. “Agradeço ao senador Alessandro por sua atuação na articulação dos recursos necessários para que o Habita Socorro fosse possível. Este é um momento de grande importância para nossa cidade, que oferece aos nossos cidadãos a chance de conquistar um lar digno. A parceria com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal tem sido fundamental para levar a esperança de um futuro melhor às famílias de Nossa Senhora do Socorro”.

Maria dos Santos, uma das beneficiárias do programa e que agora está mais perto de realizar o sonho da casa própria, também compartilhou sua emoção. “Estou muito feliz e aliviada, pois finalmente poderei ter meu próprio lar. Esse benefício vai mudar minha vida. Agradeço muito a todos que tornaram isso possível, a todos os parlamentares envolvidos e principalmente ao prefeito Dr. Samuel Carvalho. Agora, meu sonho está mais perto de se tornar realidade”.

Além do senador Alessandro, o programa Habita Socorro recebeu recursos dos ex-deputados federais Bosco Costa, Fábio Henrique, Fábio Mitidieri, Márcio Macedo, e do deputado João Daniel. A entrega dos certificados de subvenção marca o início de uma nova etapa para as famílias contempladas, com a perspectiva de que em breve o município de Nossa Senhora do Socorro verá a concretização de um novo conjunto habitacional, trazendo mais dignidade e qualidade de vida para seus cidadãos.

Foto Jéssica Nonato