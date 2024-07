SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA CONSEGUE EMPENHO DE R$ 38 MILHÕES PARA INVESTIMENTOS EM SAÚDE E INFRAESTRUTURA

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) conseguiu empenhar na semana passada quase R$ 38 milhões em emendas para 19 municípios sergipanos. Desse valor, já foram pagos R$ 31 milhões. Grande parte desses recursos foram destinados para a área de saúde, considerada prioritária pelo paramentar.

“Conforme prometi em minha campanha para o Senado, a saúde está sendo tratada como prioridade pelo meu gabinete. As emendas para a saúde são fundamentais para renovar equipamentos que muitas vezes estão sucateados como ultrassom, aparelhos de radiografia, equipamentos odontológicos e muitos outros importantes para o atendimento da população. É uma área muito carente e as emendas vem agregar valor ao trabalho já desenvolvido nos municípios”, explicou o parlamentar.

Um dos municípios beneficiados foi Tobias Barreto. O prefeito Dilson de Agripino agradeceu o senador pelo recebimento de R$ 1 milhão, “que vai ajudar e muito na gestão da saúde para atender melhor a população”, disse. Já Jackeline Silveira, advogada do hospital São José, em Itabaiana afirmou que valor de R$ 1 milhão “fará muita diferença no atendimento da nossa instituição, que é filantrópica e atende quase 2 mil pessoas”.

Simone Andrade, prefeita de Riachão do Dantas disse que “os recursos destinados pelo senador foi possível realizar mais uma etapa do programa Examina Riachão, que possibilita a realização de pequenas cirurgias”. E a prefeita de Cedro Layana Costa agradeceu o compromisso do senador com a população do município.

A prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, agradeceu os R$ 2,8 milhões que o senador destinou ao município. “Laércio tem sido um grande parceiro na construção do futuro da nossa gente”, concluiu.

Por Assessoria

Foto: Jeferson Rudy/Agência Senado