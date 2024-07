Senador Laércio destaca importância da qualificação profissional

Como parte da programação da ‘Semana do Petróleo, Gás e Energia’, realizada em Aracaju de 22 a 26 de julho, foi promovido nesta quarta-feira, 24, o evento ‘O Futuro do Emprego’ no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. Executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, o evento reuniu jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas.

Convidado para participar do evento, o senador Laércio Oliveira enfatizou a importância da qualificação profissional. “Vocês têm que se qualificar olhando para o futuro. Não percam a sintonia e fiquem atentos às oportunidades, como por exemplo aprender a língua inglesa. Esse pode ser o seu passaporte para o futuro”, afirmou Laércio, ao destacar que Sergipe está vivenciando um período de expansão significativa no setor de petróleo e gás, impulsionado por grandes investimentos e um cenário regulatório favorável.

Também presente no evento, o governador do estado, Fábio Mitidieri, reforçou a política de emprego de Sergipe. “A melhor política pública social que existe é o emprego, é a oportunidade. O cidadão empregado tem a dignidade de sustentar sua família, tem a dignidade de poder comprar roupa para seu filho. Aquele que está desempregado, além de não poder suprir a necessidade da sua família, ainda precisa do apoio do Estado para sobreviver. Portanto, é melhor você investir na qualificação, é melhor você trabalhar para gerar oportunidade porque o cidadão vai ser mais feliz, vai ter dignidade”, declarou o governador.

