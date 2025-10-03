Senador Laércio Oliveira destina R$ 2 milhões para o turismo de Estância

A manhã desta quinta-feira (2) marcou um passo importante para o futuro do turismo em Estância. No povoado Porto do Mato, foi assinado o convênio para a instalação do píer flutuante no Porto N’angola, acompanhado do anúncio de R$ 2 milhões em investimentos destinados pelo senador Laércio Oliveira.

O projeto atende a uma demanda antiga da comunidade e deve transformar o Porto N’angola em referência para o turismo náutico no litoral sul sergipano. “Esse investimento é fruto do nosso mandato, que destinou R$ 2 milhões para transformar o turismo de Estância. Aqui, o turismo não é apenas lazer, é motor da economia e ferramenta de inclusão”, afirmou o senador.

Para o prefeito André Graça, a iniciativa concretiza um desejo antigo dos estancianos. “Estamos realizando o sonho da comunidade com a ordem de serviço do píer, que será ponto de chegada e saída de embarcações, jet skis e lanchas. Além disso, com o apoio do senador Laércio, vamos ter um espaço completo com bares, restaurantes e estacionamento, transformando a região em parada obrigatória para quem visita Sergipe”, ressaltou.

O presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, destacou a importância estratégica do equipamento. “O turismo é desenvolvimento, é indústria que não polui. Este atracadouro será um símbolo do futuro, trazendo emprego, renda e autoestima para toda a nossa sergipanidade”, disse.

A secretária executiva da Setur, Daniela Mesquita, reforçou que o momento representa um marco para o município. “A população clamava por esse atracadouro, e agora, com a emenda do senador, entregamos mais segurança, conforto e oportunidade para quem vive e visita Estância”, falou.

Com localização estratégica, o Porto N’angola integra a Rota do Rio Real e o Polo Costa dos Coqueirais, sendo porta de acesso até Mangue Seco (BA). A expectativa é de aumento de até 40% no fluxo de visitantes, impulsionando o comércio, os empreendedores locais e a comunidade pesqueira.

Por Assessoria de Comunicação