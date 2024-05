Senador Laércio Oliveira recebe homenagem do Hospital de Cirurgia

Foi o parlamentar que mais enviou recursos para a unidade hospitalar

Na manhã desta sexta-feira, 23, o Hospital de Cirurgia prestou uma homenagem ao senador Laércio Oliveira (PP) em reconhecimento ao seu significativo apoio à instituição. Desde quando ainda era deputado federal, o parlamentar foi responsável por viabilizar mais de R$ 20 milhões em emendas para a reestruturação do hospital.

Laércio sempre demonstrou um compromisso sólido com a melhoria da saúde pública em Sergipe. Ele foi o parlamentar que mais destinou recursos para o Hospital de Cirurgia, possibilitando a compra de equipamentos essenciais, como um novo tomógrafo de 64 canais para tomografias cardiológicas, além da ampliação de leitos de UTI e reformas de diversas salas. Esses investimentos foram fundamentais para o aprimoramento dos serviços prestados pelo hospital.

Um dos investimentos adquiridos através das emendas parlamentares de Laércio foi a nova Central de Processamento de Roupas (CPR). A lavanderia do hospital foi totalmente reestruturada, recebendo adequações físicas e a modernização de seu maquinário, o que otimizou significativamente os processos internos da instituição.

Durante a homenagem, a interventora judicial do HC, Márcia Guimarães, destacou a importância das contribuições do senador. “Laércio tem uma participação importante. Ele é o nosso benemérito maior, porque tem contribuído de forma grandiosa para o nosso desenvolvimento, ajudando em situações junto ao Ministério da Saúde, encaminhando emendas de forma robusta, para que a gente consiga fazer serviços e comprar equipamentos”, afirmou Márcia.

Durante a solenidade que marcou o encerramento das comemorações pelos 98 anos de fundação do HC, foram entregues à sociedade uma Nova Unidade Cardiovascular Avançada, destinada a pacientes com infarto, quatro salas do Centro Cirúrgico Geral para cirurgias de grande porte, como transplantes, e a Central de Material e Esterilização (CME), um setor estratégico para a esterilização de equipamentos hospitalares.

Fonte: Assessoria

Foto: Thiago Aragão