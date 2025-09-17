Senai promove experiências em tecnologia e inovação no Shopping Jardins

Até o dia 30 de setembro, a população tem a oportunidade de mergulhar no universo da inovação e da Indústria 4.0 no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Instalada no corredor da Kalunga, a Loja Mundo Senai apresenta, de forma interativa, algumas das principais tecnologias aplicadas à indústria e à agricultura.

O visitante encontra desde impressora 3D e plataformas robóticas até simuladores virtuais e soluções em automação residencial. O ambiente reproduz, em miniatura, uma linha de produção, possibilitando ao público visualizar, como funcionam etapas do processo fabril.

“A nossa função aqui é inspirar, plantar sementes em crianças, jovens e adultos. Queremos despertar a curiosidade e aproximar a comunidade das tecnologias que já são realidade na indústria brasileira”, explica Marcos Pacheco, gestor de projetos de inovação, EAD e tecnologias educacionais do Senai Sergipe.

A Loja Mundo Senai reforça a importância de preparar profissionais alinhados às necessidades do setor. “As demandas das indústrias estão crescendo em Sergipe, dentro do conceito da Indústria 4.0”, destacou.

Entre as curiosidades estão o simulador de solda, que possibilita treinar a atividade de forma segura, e a demonstração de automação predial, que apresenta as facilidades de uma casa inteligente controlada por dispositivos tecnológicos. O espaço também oferece contato direto com ferramentas de ponta, como router a laser, termoformadora, canetas 3D e jogos digitais educativos.

Além de promover experiências imersivas, a equipe da Loja Mundo Senai presta informações sobre cursos profissionalizantes, serviços técnicos e tecnológicos e consultoria voltados aos setores industrial e agrícola. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação